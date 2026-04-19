Gabriel Rolón, psicólogo: “Amar a alguien es otorgarle un poder sobre vos, y el amor sano es el que nunca usa ese poder para dañarte”

El escritor y psicoanalista Gabriel Rolón en diálogo con LN+ , describió los mecanismos de la psiquis frente a los afectos y la gestión de la vulnerabilidad compartida. El encuentro permitió desglosar la importancia de la protección mutua en la pareja y la búsqueda de un bienestar posible en un entorno marcado por las carencias y los mandatos externos.

“Amar a alguien es otorgarle un poder sobre vos” y explicó que este proceso ocurre mediante el intercambio de vivencias que el individuo reserva para su círculo más íntimo . Según el escritor, el vínculo se nutre de confesiones sobre dolores, miedos y situaciones que causan vergüenza: “Te cuento cosas que no le conté a nadie, sabés de mis dolores, sabés de algunas cosas que me avergüenzan” , detalló sobre las emociones que las personas comparten en una relación.

En este marco, sostuvo: “Cuando vos amás a alguien, le otorgás un montón de cosas que le dan un gran poder sobre vos. Y lo que yo creo es que la persona que te ama con sanidad es la que renuncia a usar ese poder . Nunca usa el poder que tiene sobre vos para dañarte, para ganar una discusión, porque está enojado".

El uso de la información privada como arma de ataque marca un límite definitivo en la pareja. Rolón resultó tajante respecto a esta conducta en el ámbito de los afectos: “Usar los dolores que alguien te confió para dañarlos es una actitud imperdonable” , sentenció el analista y enseguida agregó: “Si en algún momento decidí usar esto, es que hay algo que se rompió”.

En su libro La felicidad , el profesional propone el neologismo “faltacidad” para definir un bienestar que no ignora el dolor, ya que rechaza la idea de una plenitud absoluta y prefiere el concepto de una dicha imperfecta y afirma que la vida es un lugar incómodo e injusto donde el ser humano convive con sus marcas del ayer.

“La mezcla de la falta y la felicidad. Que es una felicidad en falta. Es una felicidad en un ser humano al que ya le faltan cosas” , subrayó. Para el analista, la estabilidad emocional surge de habitar el momento actual: “La felicidad es el aquí y ahora”.

“El arte están los sueños están los proyectos están esos momentos compartidos que son inolvidables digo es esto nos equivocamos cuando queremos acotar y transformar la vida en un lugar feliz la felicidad existe siempre y cuando no hagamos el esfuerzo de pretender que dure para siempre y cuando vuelva a quererse abrazar y la que de retenerse hasta ya dejaste de ser feliz ”, concluyó el especialista.

Fuente: La Nación