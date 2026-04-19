El ‘cura DJ’ brindó un show en Plaza de Mayo con música electrónica y oraciones para recordar al papa Francisco

La noche caía sobre la Plaza de Mayo y el movimiento era intenso . Miles de personas llegaban desde distintas avenidas hacia la plaza, donde este sábado, frente al Cabildo, se realizó un homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento: una propuesta musical titulada “Todos, todos, todos” , encabezada por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto , que también se desempeña como DJ.

El show empezó a las 20, pero la reve techno-religiosa se sentía desde temprano. Las personas se fueron agrupando hacia el frente del escenario. Había personas de todas las edades y de distintos niveles sociales, creyentes y no creyentes . Hay quienes llegaron con sus familias y otros con amigos. Algunos toman mate, mientras otros empiezan a abrir las primeras cervezas. En distintos puntos de acceso y en la plaza se veían pancartas amarillas con frases como “Francisco vive en el encuentro” y “Homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su partida”.

A la hora pautada y con distintas intervenciones dedicadas a Francisco, comenzó el ansiado show. Luego, una serie de frases irrumpió en los parlantes: “Feel the beat, feel the dancefloor” , mientras el escenario empezaba a iluminarse.

De a poco, la escena se expandió: en el centro apareció el padre Guilherme, con una cruz detrás suyo . El primer tema empezó. La gente respondió de inmediato, con gritos y aplausos. La presentación musical, “Todos, todos, todos” , fue coordinada por la Fundación Miserando. Se transmitió en vivo por YouTube, en el canal del padre Guilherme . El evento además fue gratuito y de acceso libre.

muévanse, muévanse, muévanse ”, cantaba el público.

En el siguiente tema, se escuchó la voz de Francisco en uno de sus discursos más conocidos: “ Chicos y chicas, por favor: no se metan en la cola de la historia . Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen para adelante, construyan un mundo mejor”, fusionada con una base tecno. El público aplaude, expectante por descubrir cuál será el próximo beat a la música.

A una hora del inicio del show, el calor se hacía sentir con fuerza. “Allá no se puede estar, no se puede caminar” , gritaba una persona entre la multitud. A pocos metros, una madre y un padre trasladaban a su hija, que se desmayó. Los abanicos y las botellas se volvían cada vez más visibles.

Durante su show, el padre Guilherme mezcló temas legendarios, como “Don’t stop me now” , de Queen, con éxitos más recientes, como “Nueva York” de Bad Bunny . Sorprendió también al remixar otro hit de Bad Bunny y sumarle una alusión religiosa. “Café con ron” se escuchó así: “ Por la mañana, café, / por la tarde, oración,/ por la noche, Dios con su protección ”.

La estimación de asistentes al show era de entre 70.000 y 80.000 personas , pero según informaron los organizadores a LA NACION , hubo alrededor de 120.000 personas en las cercanías de Plaza de Mayo. No obstante, desde el gobierno porteño indicaron que la cifra se acercó a los 250.000.

Muchas personas no lograron ingresar en la Plaza de Mayo y optaron por concentrarse en las avenidas aledañas. Sobre la Avenida de Mayo, junto a la salida de la estación Perú del subte A, también se dispuso una pantalla gigante para seguir el espectáculo.

Ahí, el show se vive también con intensidad incluso a varios cientos de metros escenario . La gente mueve el cuerpo, levanta los brazos, aplaude y saca el celular para filmar el momento.

Por Diagonal Norte, además, varios vendedores ambulantes pasan con cervezas , agua, mientras otros permanecen en los costados con sus puestos de artesanías, panchos y maní.

“Dijimos que íbamos a hacer algo este fin de semana y, como a él, mi novio, le gusta mucho, le sugerí que viniéramos a pasar un momento lindo. Es una fusión zarpada ”, contó Mariana, de 42 años.

“Me gusta el techno que hace. Es uno de mis géneros favoritos. Yo lo conocí por las redes. Mi mamá es muy católica y también se enteró. Compartimos esto con ella: le mostré la música y todo. Me parece una gran idea que él pueda venir ”, explicó Claudio, de 30 años.

En el cierre del show, se reprodujo un mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , quien además se subió al escenario y dirigió unas palabras al público.

“Venimos primero por su cumpleaños; segundo, porque siempre fuimos fanáticos del papa Francisco, de todo lo que representó. Y que venga un cura como el padre Guilherme a representar lo que fue Francisco para la Iglesia y todo su legado, la verdad que para mí es muy significativo ”, explicó Pablo Fernández, de 22 años. Junto a su amigo Galo, el cumpleañero, viajaron desde Mar del Plata para estar en esta celebración.

Y añadió: “ Que mezcle la electrónica con todo eso y que lo haya hecho popular, gratis, en la Plaza de Mayo, me parece increíble ”.

“ Vinimos al evento principalmente para distraernos un rato de los problemas cotidianos . El país está atravesando una situación bastante difícil, bastante crítica. Y al menos refugiarte en tus amigas, salir un rato y distraerte, está bueno para afrontar lo que está pasando hoy en día”, sostuvo a LA NACION Leyla Maciotra, de 22 años.

Su amiga Carolina Lugones, de 27 años, agregó: “ La música siempre te lleva a un montón de lugares . No es solamente algo religioso: la música es cultura, es pasión, es sentimiento. Y está bueno que se hagan este tipo de eventos, más aún que sean gratuitos y tan masivos. Se les dio mucho reconocimiento a nivel nacional, al menos acá se movió mucho y se viralizó. Está bueno que le den esa oportunidad a los jóvenes y a todo el mundo de acercarse a lo que es la cultura del tecno, gratuitamente, por ejemplo”.

“Es un evento único, que no lo vamos a volver a ver. Es como el Jubileo: yo vine en ese momento y me pareció maravilloso . Hace 26 años estaba acá, en otra etapa de mi vida”, dijo Silvia Campodazzo, de 68 años.

“Este evento me parece maravilloso, realmente lo es. Hay que integrar un poco más el catolicismo , que estaba muy apartado de todo, sobre todo de la juventud. Esto me parece un motivo para incluirlos nuevamente. Sinceramente, me parece maravilloso”, explicó Carmen D’Aloia, de 67 años

“Me gusta mucho estar acá porque voy a una escuela religiosa y me encanta todo lo que sea relacionado con Dios y la fe. Nunca vi a un padre DJ ”, explicó Olivia, de 8 años. Y su madre, Adriana, de 55 años, añadió: “Nosotros venimos de Córdoba. Estamos acá por otro motivo y justo coincidió con el evento, así que vinimos a ver cómo iba a ser”.

El padre Guilherme Peixoto oriundo del norte de Portugal, de la ciudad de Guimarães. Ganó notoriedad durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde protagonizó un espectáculo que incluyó un mensaje del papa Francisco. Desde entonces, se presentó en distintos países.

A comienzos de noviembre pasado viajó a Eslovaquia para participar en la celebración por los 75 años del presidente de la Conferencia Episcopal local, en un acto al que fue invitado por el Vaticano y que también contó con un mensaje papal.

Excapellán del Ejército portugués, cumplió misiones sacerdotales en conflictos de Kosovo y Afganistán . Encontró en la música electrónica un puente con la juventud para evangelizar.

Más temprano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva , había hablado de la reve en Plaza de Mayo: “ Es un espectáculo serio, que quiere tener un mensaje religioso y, por un canal distinto, llegar a la juventud ”. Anticipó también que se iba a proyectar un video sobre Francisco y la palabra de Jesús, para que quienes se sientan fuera de la Iglesia vivan una experiencia de acercamiento. “ Si bien no es un estilo de música que a mí me guste demasiado, es una oportunidad de recibir el mensaje de Dios ”, aseguró.

El arzobispo porteño anticipó también una posible visita del papa León XIV, sucesor de Francisco, a la Argentina para antes de fin de año .

Fuente: La Nación