Fuerte mensaje del embajador holandés en favor del trabajo de la prensa en el Día del Rey Guillermo Alejandro

Con la imponente vista de los diques de Puerto Madero detrás del escenario, el embajador del Reino de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, dio un paso adelante, tomó el micrófono y comenzó su discurso por el Día del Rey, Guillermo Alejandro, que cumplió 59 años. Es el día nacional en un país que tiene muy bien definidos los roles político-económicos de esta monarquía constitucional y democracia parlamentaria del norte de Europa.

Tras los himnos nacionales, el embajador dio la bienvenida especial a María del Carmen Cerruti Carricart, la mamá de Máxima Zorreguieta , la reina argentina de los Países Bajos, esposa de Guillermo Alejandro y madre de la heredera del trono. Su presencia contrastó con la inédita ausencia de funcionarios del gobierno nacional, y sobre todo de la primera línea de la Cancillería.

El hecho fue muy comentado por empresarios y dirigentes invitados al cóctel en el Yacht Club de Puerto Madero, porque se sumó al dato crítico de que el Gobierno lleva un año sin nombrar embajador ante La Haya , desde que el diplomático Mario Oyarzábal fuera convocado como consejero legal de la Cancillería.

También sorprendió que, tras rememorar la historia compartida entre Argentina y los Países Bajos -que el año pasado celebraron 200 años de relaciones bilaterales- y afirmar que ambos pueblos aman la libertad, el embajador no dudara en pronunciar lo que muchos interpretaron como un mensaje firme en defensa del trabajo de los periodistas , en momentos en que el presidente Javier Milei cerró la sala de prensa de la Casa Rosada , impide el ingreso a los acreditados y convirtió a los trabajadores de los medios, a los empresarios y a los propios medios en blanco de insultos.

“Valoramos, como los argentinos, enormemente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Un buen periodista es aquel que plantea preguntas incómodas. Una prensa independiente es la columna vertebral de cualquier sociedad ”, dijo, tras destacar que en su país valoran la “libertad de ser uno mismo y de amar a quien uno quiera”. Por eso, este mes de abril se cumplían 25 años de “la primera boda en el mundo entre personas del mismo género”, que tuvo lugar en los Países Bajos.

En Argentina hay más de 40 empresas neerlandesas que generan más de 13.000 empleos, y los Países Bajos son el tercer inversor histórico en el país. La balanza comercial prevista para 2025 era de 1.1611 millones de dólares.

Además de algunos embajadores y empresarios europeos, hubo una discreta presencia de directores de área: Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino; Alejandro Cacace, subsecretario de Desregulación de la Nación Argentina; y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad. En ediciones anteriores, el Gobierno había enviado a ministros o secretarios de Estado a la fiesta de los Países Bajos.

“Como Argentina, rechazamos cualquier tipo de discriminación. Los Países Bajos están comprometidos con la lucha contra el antisemitismo y la islamofobia. Felicitamos a Argentina por su actual presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, alianza de la que formamos parte desde 1999”, sostuvo el embajador.

“En los Países Bajos, valoramos la libertad de operar en una economía de mercado, donde las empresas compiten sobre la base de reglas claras y en igualdad de condiciones, beneficiando al usuario al garantizar un buen equilibrio entre calidad y precio. Valoramos los esfuerzos del gobierno argentino por estabilizar, desregular y abrir la economía argentina, así como por promover el institucionalismo a través del proceso de adhesión a la OCDE. El acuerdo entre la UE y el Mercosur, que entrará en vigor provisionalmente en cuatro días, aportará importantes beneficios para productores y consumidores de ambos bloques económicos”, concluyó.

Fuente: Clarín