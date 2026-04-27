Adorni va al Congreso y diputados de la oposición advierten contra el copamiento de los palcos por militantes mileístas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurrirá este miércoles a brindar su primer informe de gestión a la Cámara de Diputados. Este lunes se difundió la citación formal a la sesión, que indica que se iniciará a las 10.30 . En medio de las investigaciones judiciales por su patrimonio, sus compras de propiedades y viajes, Adorni tendrá el respaldo de la presencia en el recinto de los hermanos Javier y Karina Milei. Y en lo que se prefigura como un nuevo round con la oposición, la previa de la sesión se va calentando.

Ante rumores de presencia de militantes mileístas en los palcos del recinto, los diputados nacionales Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro le presentaron pedidos formales a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, para que garantice e l respeto, orden y normalidad institucional de la sesión .

No solo estará la pareja gobernante. El Presidente ordenó concurrir a todo su Gabinete. Y Adorni estuvo este lunes cerca del mediodía en Diputados, para ambientarse, y donde fue recibido por Menem.

La inquietud de los integrantes del interbloque Unidos pasa por la presencia de militantes en los palcos del segundo piso del recinto de la Cámara baja. En ese sentido, el santafesino Paulón recordó lo acontecido en la última Asamblea Legislativa del pasado 1° de marzo, a la que llamó como “mala experiencia” debido a “los gritos, insultos e interrupciones”.

De ese modo, mencionó al reglamento de la Cámara de Diputados y en su pedido a Menem indicó: "Resulta indispensable que el desarrollo se inscriba en parámetros de madurez democrática, convivencia pacífica y respeto institucional, tanto en el recinto como en los espacios destinados al público, de modo tal que se garantice el pleno ejercicio de la actividad parlamentaria sin interferencias ni alteraciones”.

Sin embargo, aclaró que “no implica un cuestionamiento alguno a la participación ciudadana ni al derecho a la expresión, sino que se inscribe en la necesidad de resguardar el carácter específico de la sesión informativa como mecanismo institucional de control parlamentario, el cual requiere condiciones de serenidad y previsibilidad para su adecuado desenvolvimiento”.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica agregó: "Requerimos que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo".

Es que en la transmisión del 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias, la transmisión ignoró a la oposición, y tampoco mostró por ejemplo al asesor Santiago Caputo, enfrentado en la interna oficial a la hermanísima Karina Milei.

Ferraro también pidió que se le garantice el palco de prensa a los periodistas parlamentarios, quienes debieron moverse a una grada lateral en las últimas dos inauguraciones de sesiones ordinarias y en la presentación del Presupuesto 2025 que nunca fue tratado.

"La calidad institucional del Congreso de la Nación exige que este tipo de instancias se desarrollen con el máximo apego a las normas, la transparencia y el respeto por el pluralismo político que representa esta Honorable Cámara", culminó Maximiliano Ferraro.

Fuente: Clarín