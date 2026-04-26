“Fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció”: conmoción por la muerte de un músico tras un show en Mar del Plata

ZONALES

Una profunda conmoción atraviesa a la movida tropical de Mar del Plata tras la muerte de Lucas Herrera, músico de 31 años e integrante de la banda Hechizo Tropical, quien se descompensó luego de realizar una presentación en un boliche de la ciudad.





El episodio ocurrió durante la madrugada en Viva Juliana. Según indicaron desde el local nocturno a través de un comunicado, el artista sufrió una descompensación apenas terminó su show y bajó del escenario. “Fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció”, expresaron desde la organización al anunciar la suspensión inmediata del evento.





De acuerdo a las primeras versiones conocidas tras el hecho, el músico habría comenzado a convulsionar dentro del establecimiento y luego sufrió un paro cardíaco. Ante la demora de una ambulancia, allegados decidieron trasladarlo de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó sin signos vitales.





Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el cuadro podría estar relacionado con antecedentes coronarios, aunque las causas exactas del fallecimiento buscaban ser determinadas mediante la autopsia correspondiente.





“Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, señalaron desde Viva Juliana. Además, enviaron “fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda” en medio del dolor por la pérdida.





La muerte de Lucas Herrera provocó una fuerte repercusión entre músicos, amigos y seguidores, que inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y condolencias para su familia y los integrantes de Hechizo Tropical.