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Avanza un ciclón extratropical con ráfagas de hasta 100 km/h, lluvias y un brusco descenso de la temperatura: las zonas afectadas

Redacción CNM abril 26, 2026

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Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de un ciclón extratropical. El fenómeno traerá lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento -de hasta 100 km/h- , al tiempo que provocará un brusco descenso térmico , que se hará sentir especialmente el lunes.

Según el ente, el domingo iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones durante la tarde. La mínima será de 12°C y la máxima de 16°C.

El lunes , en tanto, la mínima se ubicará debajo de 10°C y descenderá hasta 7°C a la mañana . A la tarde, la temperatura máxima será de 17°C .

Según informó el sitio especializado Meteored, la situación meteorológica para este domingo será complicada. De hecho, el SMN ya emitió alerta naranja por viento sobre la costa sudeste y sur bonaerense (de Necochea a Mar del Plata, pasando por Villa Gesell y Pinamar), con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y picos cercanos a 100 km/h durante la tarde del domingo.

Fuente: La Nación


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