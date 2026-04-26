Envolver el cabito de la banana con papel film: para qué sirve este truco

Las bananas son una de las frutas más elegidas en el mundo. Sin embargo, todas tienen un problema en común: como maduran muy rápido, pueden ponerse blandas y de color marrón .

Este problema puede quedar atrás con un truco simple, barato y fácil de hacer en casa: envolver el cabito de la banana con papel film . Aunque suene extraño, este método ayuda a que duren más tiempo en buen estado y retrasa su maduración.

Las bananas liberan un gas natural llamado etileno , que acelera el proceso de maduración. Ese gas se concentra especialmente en el cabito, es decir, en la parte superior donde se unen todas.

Cuando se cubre esa zona con papel film, se reduce la liberación de etileno y se ralentiza el proceso natural que hace que la fruta se ablande, se manche y se oscurezca más rápido.

Cubrir el cabito de la banana con papel film cuesta menos de un minuto y no necesitás nada especial. El paso a paso es sencillo:

Además, es importante poner las bananas lejos de frutas como manzanas , peras o paltas porque también liberan etileno.

Fuente: TN