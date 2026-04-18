Fue a Don Julio, pidió ojo de bife, asado, mollejas, agua y una copa de vino: mostró el ticket final

Don Julio es una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires . Ubicada en el barrio porteño de Palermo , a diario es visitada por cientos de comensales locales y turistas.

El restaurante cuenta con miles de reseñas en Google Maps por parte de sus clientes. Entre ellos, un hombre compartió su experiencia en el lugar, lo que comió y cuánto gastó.

En el ticket mostró todo su pedido. En primer lugar, se ve en la lista el valor del cubierto , que fue de $12.000 entre dos personas.

Como entrada, eligieron una porción de mollejas , por $105.000. Como plato principal, por su parte, optaron por un ojo de bife , que tenía un valor de $94.000 y medio asado de tira , por $68.000. Además, sumaron ensalada mixta como guarnición, a un precio de $23.000.

Por otro lado, en cuanto a las bebidas, seleccionaron dos aguas sin gas por $18.000 y una copa de vino Schistos Positivos Cabernet, a un valor de $54.000.

En el comprobante indicaron un gasto total de $299.200 , ya que se le aplicó un descuento del 20%.

Fuente: TN