“Fracaso rotundo”: críticas de la oposición por el número de inflación

Distintos sectores políticos cuestionaron este martes el índice de inflación de marzo de 3,4% , al calificar a la gestión económica del Gobierno de un “fracaso rotundo” .

“Según Javier Milei y Luis Caputo , que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar .

A través de un comunicado, el dirigente sindical sostuvo que en el Gobierno “tienen que aceptar que fracasaron, que generaron una crisis económica sin precedentes y además que no existen perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno”.

En tanto el jefe de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky , expresó que “sin emisión monetaria, con salarios y jubilaciones miserables, con las provincias destruidas por la caída de la recaudación y de la obra pública, igual sigue creciendo la inflación por décimo mes consecutivo”.

“Milei lleva al país al peor de los mundos, inflación en un país parado”, advirtió.

En tanto, el secretario general de UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo , apeló a la ironía y señaló que “la inflación ya superó el índice Karina Milei y llegó al 3,4%“, en referencia a la causa por presuntos pedidos de coimas en la ANDIS.

“El fracaso del modelo de Milei ya no se puede disimular aunque traten de responsabilizar a otros. El único dato duro es que fracasaron y la gente todos los días está peor. Es la única explicación real”, completó el dirigente desde sus redes.

El gremio de estatales convocó a un “paro nacional con movilización” para el 21 de abril en reclamo de la “inmediata reapertura de la negociación salarial y en rechazo al ajuste y desguace de todos los organismos del sector público”.

Además, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, hará este miércoles en Mar del Plata su segunda presentación del informe mensual de “Canasta Básica del Trabajador”.

Entre los dirigentes políticos, el intendente del municipio bonaerense de Castelli, el peronista Francisco Echarren , afirmó que “solo en 3 meses Milei ya casi supera la inflación que él mismo presupuestó para todo el año” .

SOLO EN 3 MESES Milei ya casi supera la inflación que ÉL MISMO presupuestó para TODO EL AÑO. 10 meses de aceleración consecutiva. Las familias no aguantan más la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que suben todos los días en alimentos, transporte y servicios. Menos… pic.twitter.com/kaHi90hRtK

“Diez meses de aceleración consecutiva. Las familias no aguantan más la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que suben todos los días en alimentos, transporte y servicios”, reprochó Echarren.

“Vamos 10 meses consecutivos de suba de la inflación con salarios congelados. Ya que son tan ‘liberales’, liberen las paritarias porque la gente no puede más!”, pidió el legislador porteño de Unión por la Patria Leandro Santoro .

3,4% y vamos 10 meses consecutivos de suba de la inflación con salarios congelados. Ya que son tan "liberales", liberen las paritarias porque la gente no puede más!

La exintendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense Mayra Mendoza sostuvo que las familias solo “sobreviven” y que la situación “no se aguanta más”.

Milei, admití que, como presidente, lo ÚNICO que te importa son los negocios de tu hermana y sus amigos. No podés explicar otra cosa. Vivís en una realidad PARALELA: hoy las familias SOBREVIVEN y no se aguanta más. https://t.co/0zwKc3SAkK

A su vez, el ex ministro de Educación del kirchnerismo Daniel Filmus planteó desde sus redes sociales que la inflación fue del 3,4% cuando “docentes universitarios y científicos en el nivel salarial más bajo de las últimas décadas”.

“El salario Conicet cayó 40% y 33,7% universitarios. Milei sigue destruyendo la universidad y la ciencia argentina” expresó.

También hubo críticas de sectores ligados al PRO. “3.4%: estamos mal pero vamos peor”, publicó el ex ministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto .

El histórico dirigente radical y ex embajador en España Ricardo Alfonsín se hizo eco del dato y señaló que “si al menos fueran menos soberbios, menos arrogantes, más humildes y menos agresivos...”.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado provincial de Jujuy Alejandro Vilca señaló que “la inflación acumulada de este año ya alcanzó el 9,4%, mientras que la variación interanual fue de 32,6%”.

“Un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza y $658.011 en la línea de Indigencia. ¿A dónde nos están llevando las políticas de ajuste de Milei y (el gobernador, Carlos ) Sadir ?“, se preguntó.

Desde el mismo espacio, el diputado bonaerense Christian Castillo puntualizó que en un trimestre se registró “la inflación que proyectaron para un año en el Presupuesto” .

“Dijimos que estaba dibujada. Mientras los precios no paran de subir los salarios están por el piso. La estafa libertaria queda cada vez más clara, no venían a combatir la casta sino a integrarse a ella”, añadió.

En un trimestre la inflación que proyectaron para un año en el Presupuesto. Dijimos que estaba dibujada. Mientras los precios no paran de subir los salarios están por el piso. La estafa libertaria queda cada vez más clara, no venían a combatir la casta sino a integrarse a ella https://t.co/oFWe1fD57b

Por su parte, Milei sostuvo desde sus redes sociales que el dato es “malo” y “repugna” pero sostuvo que ”hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado”.

Fuente: La Nación