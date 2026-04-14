Caputo viaja a Washington y se reúne con Georgieva a la espera de una definición por la revisión del acuerdo

WASHINGTON.- El ministro de Economía, Luis Caputo , llegará el miércoles a esta capital y se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en momentos en que se espera una definición sobre la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas entre el organismo multilateral y la Argentina.

La reunión de Caputo con Georgieva, en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) , fue informada por el Ministerio de Economía en un comunicado. No precisó cuándo ocurrirá. El encuentro podría destrabar la segunda revisión del acuerdo, lo que allanaría el camino para un desembolso de US$1000 millones una vez que el board dé su aprobación.

Caputo también sostendrá en Washington reuniones con el presidente del BM, Ajay Banga , y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn . Ni hubo precisiones de los días y horarios.

Según publicó la agencia Bloomberg , que citó a personas familiarizadas con el asunto, se espera que la Argentina alcance un staff-level agreement con el FMI sobre la segunda revisión de su programa “tan pronto como esta misma semana” .

Los funcionarios están en conversación permanente con los equipos del FMI, con el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas el año pasado como uno de los principales puntos de discusión. La segunda revisión comenzó en febrero pasado, con la visita a Buenos Aires de una misión del organismo multilateral.

Según datos del BCRA medidos con la metodología acordada con el organismo, las reservas netas cerraron 2025 en torno a –US$14.100 millones , frente a una meta revisada de –US$1000 millones. El Gobierno podría solicitar un waiver sobre ese eje y destrabar así el nuevo desembolso del FMI en el marco de los US$20.000 millones del acuerdo sellado hace poco más de un año, el 11 de abril de 2025 .

La acumulación de reservas y la vuelta al financiamiento voluntario en el mercado son dos pilares del programa con el FMI, ya que determinan la capacidad de repago del país en los próximos años. En la primera revisión del programa, el Gobierno había recibido un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas.

En lo que resta de 2026, la Argentina debe cancelar deudas con el FMI por US$3605 millones, con el próximo vencimiento previsto para mayo, por US$805 millones . El país es el principal país deudor del organismo, con cerca del 34,5% de los créditos pendientes de cobro.

Este miércoles desde las 12.45 (hora local), Caputo participará junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , y al viceministro de Economía, José Luis Daza , en un seminario para inversores organizado por el banco JP Morgan titulado “Argentina: el camino tras las elecciones de mitad de mandato”.

El jueves por la tarde, en tanto, Caputo y Bausili participarán en un evento del Atlantic Council y el BM titulado “Transformar las reformas en crecimiento y creación de empleo en América Latina y el Caribe”. Se sumará la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.

Caputo sumará un encuentro con el presidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados , y participará en la reunión plenaria del Comité de Desarrollo del BM y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del FMI.

Además, el ministro estará presente en el encuentro de ministros del G-20 , grupo que integra la Argentina, sobre economía global y educación financiera global.

El viaje de Caputo y el equipo económico -también está en Washington el secretario de Hacienda, Carlos Guberman - se produce al día siguiente de que el organismo multilateral informara sobre un recorte de medio punto en la previsión de crecimiento de la Argentina para este año (de 4% a 3,5% ) y elevara las previsiones de inflación a 30,4% para 2026, desde un 16,4% que había proyectado en octubre pasado.

En tanto, para 2027, el FMI prevé que la inflación en la Argentina se modere y sea de 15,7% .

“La revisión [del crecimiento] se debe en gran medida al menor impulso de la actividad que observamos durante el segundo semestre del año pasado” , señaló el martes en una conferencia de prensa Petya Koeva Brooks , subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, al presentar el informe de “Perspectivas de la economía mundial” (WEO, por sus siglas en inglés).

El continuo avance de la inflación en los últimos meses se ha convertido en un desafío mayúsculo para el Gobierno. Según informó el Indec el martes , el índice de marzo fue de 3,4%, por lo que volvió a acelerarse y lleva diez meses sin bajar. Se trata de la cifra de la más alta en lo que va de 2026.

✅ El IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, con una suba de 3,2%, 5,1% y 1,0% en las categorías núcleo, regulados y estacionales, respectivamente. ✅ Fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a…

En el primer trimestre, la inflación acumuló 9,4% , casi la variación esperada para todo el año por Caputo en su proyecto de presupuesto (10,1%).

“A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales ”, explicó el ministro de Economía en su cuenta de X.

“ El dato es malo. El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna . Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, señaló, por su parte, el presidente Javier Milei en un posteo.

Fuente: La Nación