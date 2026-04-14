Un hallazgo fortuito en la Antártida reveló una isla desconocida en el mar de Weddell

Un equipo científico internacional descubrió una isla desconocida en la zona noroeste del mar de Weddell, en la Antártida . El hallazgo ocurrió durante una expedición a bordo del rompehielos Polarstern , perteneciente al Instituto Alfred Wegener (AWI). La tripulación, compuesta por 93 personas, realizaba estudios sobre corrientes oceánicas y el retroceso del hielo marino cuando las condiciones climáticas adversas forzaron al navío a buscar refugio cerca de la isla Joinville. Fue en ese momento cuando el personal detectó una elevación que no figuraba en la cartografía oficial .

Simon Dreutter, experto de la tripulación del AWI, relató que la carta náutica marcaba el sector como una zona de peligro sin definir en el continente blanco. “Mi curiosidad como especialista en mapeo submarino me llevó a examinar todas las líneas de costa disponibles en el laboratorio de batimetría y a regresar al puente de mando”, explicó Dreutter.

Al principio, el equipo confundió la formación con un iceberg sucio , pero una inspección visual confirmó que se trataba de roca. La embarcación navegó con precaución hasta situarse a 150 metros del sitio, donde ejecutaron un relevamiento mediante ecosonda multihaz y fotogrametría aérea con drones.

Los datos precisos indican que la formación mide 130 metros de largo por 50 metros de ancho, con una altura de 16 metros sobre el nivel del mar . La ubicación real difiere en una milla náutica de la señalada previamente en las cartas, un error que dificultó su identificación temprana.

La capa de hielo que cubría la pequeña isla impedía distinguirla de los icebergs cercanos en las imágenes satelitales convencionales. Esta anomalía en los mapas se debe, según los expertos, a la falta de cobertura de datos en la zona, que obliga a sistemas como el IBCSO a descartar o interpolar objetos no confirmados.

El equipo trabaja ahora en el proceso de denominación oficial , un trámite que el jefe de batimetría, Boris Dorschel-Herr, conoce bien tras lograr el registro de montañas submarinas en 2014. Una vez completada la gestión, la posición exacta figurará en los mapas internacionales. El descubrimiento resalta la importancia de la navegación precisa en regiones críticas para el clima global, donde el flujo de agua y hielo influye en las corrientes oceánicas y el derretimiento marino.

Además del hallazgo, los investigadores continuaron con su agenda oceanográfica, la cual integra mediciones del Sistema Híbrido de Observación con Flotadores Antárticos, vigente desde 2002. Esta colaboración entre los grupos de batimetría y oceanografía física permite trazar perfiles de masas de agua desde el fondo marino hasta la plataforma continental .

El análisis de estas rutas de salida de agua fría aporta información valiosa sobre el comportamiento actual del continente blanco ante el cambio climático. La expedición, iniciada el 8 de febrero de 2026, consolida una nueva referencia geográfica que mejora la seguridad marítima en una de las zonas menos exploradas del planeta.

El Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) es un instituto científico alemán dedicado principalmente a estudiar cómo funcionan los sistemas naturales del planeta , especialmente en las regiones frías. Sus científicos trabajan en temas como:

Fuente: La Nación