Fotografiaron por primera vez bajo el agua a uno de los animales más misteriosos de la Antártida

Un increíble hecho sacudió al mundo de la naturaleza después de que Justin Hofman , fotógrafo y naturalista estadounidense, diera a conocer las primeras imágenes de una foca de Ross bajo el agua en la Antártida . Se trata del primer registro de este ejemplar en su hábitat natural.

Las imágenes fueron publicadas a finales de 2025, pero recién se hicieron virales en las últimas semanas. El fotógrafo logró capturar al mamífero nadando entre los hielos del continente más austral del planeta.

A través de su posteo, Hofman dio a conocer que trabajó en la Antártida durante 15 temporadas y solo vio a dos ejemplares de la especie Ommatophoca rossii .

“Es muy probable que estas sean las primeras fotografías submarinas jamás tomadas de una foca de Ross. Este animal vive a tanta profundidad en el hielo marino antártico que no se conoce muy bien su ciclo vital y no se ve con mucha frecuencia”, describió.

Además, recalcó que durante años pensó en la posibilidad de lograr este registro: “Hace varios años supe que posiblemente no existían imágenes submarinas de este animal, así que empecé a pensar en lo que se necesitaría para conseguirlo. Nunca creí que fuera una posibilidad real, porque estos animales se ven muy raramente y suelen estar muy al sur ”.

El encuentro con la foca de Ross se dio mientras el fotógrafo estaba a bordo del crucero National Geographic Resolution , como parte de la expedición de National Geographic-Lindblad Expeditions .

La foca de Ross es una especie poco conocida que vive en los bancos de hielo más densos , con hábitos solitarios. De acuerdo con la División Antártica Australiana, sus características la hacen única entre las demás especies. Algunas de ellas son:

Fuente: TN