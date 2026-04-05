Colocar papel aluminio en la maceta del lirio de paz: para qué sirve y cómo hacerlo

El lirio de paz es una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su resistencia y capacidad para purificar el aire. Para cuidarlas, existen varios trucos caseros. Entre ellos, se destaca uno que llama la atención de los especialistas: colocar papel aluminio en la maceta del lirio .

Aunque muchos creen que puede tratarse de un elemento decorativo, lo cierto es que cumplen una función práctica que impacta en la salud de esta planta.

Colocar papel aluminio en la maceta del lirio de paz aporta varios beneficios:

El lirio de paz prefiere lugares con luz indirecta , lejos de corrientes de aire y de la luz solar directa, que puede quemar sus hojas. Si usás el papel aluminio, ubicá la maceta cerca de una ventana con cortina o en un ambiente luminoso , para que el reflejo potencie la luz sin dañar la planta.

Fuente: TN