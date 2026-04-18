Formaciones de River y Boca: estos son los posibles equipos para el Superclásico

Tanto River como Boca no contarán con todos sus habituales titulares en el Superclásico, programado para este domingo a las 17 en el estadio Monumental. Las lesiones tienen en vilo a ambos equipos, que intentarán hacerse fuertes con algunas modificaciones en el 266° Superclásico de la historia. El encuentro, que contará con el arbitraje de Darío Herrera, se puede ver en vivo por TV en ESPN Premium y TNT Sports, y por streaming en el plan Premium de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Eduardo Coudet, DT del Millonario, no podrá contar con Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quienes se lesionaron en el triunfo por 1 a 0 ante Carabobo. El mediocampista central sufrió un esguince leve en la rodilla derecha y ‘Juanfer’ tiene un desgarro grado 1 en el psoas izquierdo. Los dos quedaron descartados y el ‘Chacho’ podría cambiar de esquema para buscar un equipo equilibrado.

OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ElTfcsqIoJ

La ausencia más relevante de las dos es la del ‘5′ surgido en Argentinos Juniors, titular indiscutido desde la llegada del DT a diferencia del enganche colombiano, que perdió algo de terreno y está siendo utilizado más como revulsivo en los segundos tiempos. Vera fue uno de los habituales titulares que jugaron desde el arranque frente a los venezolanos, en medio de un mix con varios suplentes, y pidió el cambio a los 20′ de la etapa inicial. Su reemplazante para el domingo no está claro, pero podría ser Kevin Castaño para mantener el esquema o Kendry Páez, figura contra Carabobo, para sumar a alguien con características ofensivas.

Del resto, hay más certezas que dudas. El arquero seguirá siendo Santiago Beltrán: “Tenemos la suerte de que Santi lo viene haciendo de una forma extraordinaria. Así que no es algo que esté en mi cabeza cambiar de arquero”, aseguró Coudet al hablar sobre la recuperación de Franco Armani. La defensa sale de memoria: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El 5 será Aníbal Moreno y uno de los dos delanteros será Sebastián Driussi, de gran presente.

Las incógnitas están en la mitad de la cancha y en el acompañante de Driussi en zona ofensiva, aunque Facundo Colidio estaría casi confirmado. Si la idea es mantener la base que le permitió a Coudet mantener el invicto desde el comienzo de su ciclo, Ian Subiabre y Tomás Galván se perfilan como titulares. Sin embargo, ante la ausencia de Vera, existe la posibilidad de que se modifique el sistema y Subiabre podría quedar relegado.

Con respecto al visitante, el entrenador Claudio Ubeda también tiene una baja de peso. Agustín Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la goleada ante Barcelona y no jugará hasta fin de año, momento en el que se le termina el contrato con Boca. La duda es qué pasará en el futuro, cuando el ex-Porto se recupere.

El DT tendría en mente utilizar el mismo once que superó ampliamente a los ecuatorianos el pasado martes en la Bombonera. A excepción, evidentemente, del arquero, que será reemplazado por Leandro Brey. De concretarse esto, seis de los futbolistas que superaron a River a fines del año pasado en el Torneo Clausura repetirían titularidad: Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel.

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Fuente: La Nación