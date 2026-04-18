El Gordo Dan habló de su pelea con Lilia Lemoine, después de que Milei la apoyara: “Las trompadas nos las tenemos que meter ahora”

Luego que Daniel Parisini, conocido en redes como "Gordo Dan" y Lilia Lemoine, diputada libertaria y muy allegada a Javier Milei se sacaran chispas a través de las redes sociales, el influencer y streamer hizo referencia al tema dentro de su programa La Misa de Dan , que se emite en el canal de streaming Carajo , luego que el Presidente Javier Milei apoyara con un retuit a la funcionaria allegada.

" Las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral - justificó Gordo Dan- . Esto es para llegar bien dentro del año electoral, digamos", comenzó explicando el influencer al aire dentro de su espacio de streamer.

Y siguió: "Con la militancia de todo el Partido porque el año que viene se vota a presidente... La discusión la tenés que dar ahora - enfatizó -. Sino nos va a pasar lo que le pasó al peronismo. Sino fijate que no discutieron el modelo y les estalló la interna que muchos auguraban y que entre ellos muchos pedían, de quién conduce al peronismo y bajo qué idea o qué estandarte. Nunca la dieron", continuó.

El programa siguió y uno de sus columnistas le preguntó sobre la pelea de este viernes con Lemoine. "Sobre el cruce de hoy, fue jodido el cruce de hoy , pero ¿sabes qué?, sentí que tenía que hacerlo. Ustedes saben que cuando veo injusticias con los pibes que lo dieron todo, es algo que me brota del pecho y no puedo aguantarlo, ¿ok?, se volvió a justificar mirando a cámara.

"Sentí que tenía que hacerlo y ustedes saben que siempre voy a estar del lado de los pibes. De los chicos que vi militar por Milei. De bancarse amenazas de los kukas, bancarse denuncias penales de los kukas y así y todo hablaron y convencieron a sus familiares, abuelos, tíos, a toda su familia para lograr el milagro argentino", remarcó.

Y cerró: "Así que en esa nadie me va a mover de ahí. Muchos de esos pibes anónimos. Y yo banco el anonimato: es algo que salvó a las derechas liberales en el mundo", explicó al aire dentro de su espacio, dando por terminado el tema.

Pero, no. La que recogió el guante posterior a los dichos de Parisini al aire, fue la propia Lilia Lemoine que en X, contraatacó: "Che, Gordo Dan, la injusticia fue decirle a 'una señora' (en mayúsculas) que si 'de bancar a Pareja no se vuelve' entonces deje de seguir a Milei, porque es 'Él quien lo banca' (nuevamente todo en mayúsculas)", posteó.

Y siguió: "Entonces, armaron toooodo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial...". Luego Lemoine coincidió con el mensaje que bajó el influencer: "Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora y no en época electoral. Ya sé que no les caigo bien". Y cerró con un insulto: "¡Me soban bien la q...!".

Che @GordoDan_ la injusticia fue decirle A UNA SEÑORA que si "de bancar a Pareja no se vuelve" entonces deje de seguir a Milei, porque es EL QUIEN LO BANCA. ENTONCES armaron toooodo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial... Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora…

La guerra dialéctica entre libertarios comenzó en las redes sociales. "Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé", apuntó Lemoine contra el streamer en X. Ese mensaje de la diputada libertaria fue en respuesta a que el tuitero más cercano al asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó que ella le recomendara a un usuario dejar de seguir a Milei si estaba disconforme con el Gobierno.

Lemoine atacó al influencer y le pasaba factura por haber apoyado a la vice, Victoria Villarruel y a la legisladora Marcela Pagano, ambas enemistadas hoy con ella y también con el Presidente.

Ese posteo de la diputada libertaria encendió la mecha y se produjo un ida y vuelta muy duro que tensó nuevamente la cuerda en la interna que tiene el Gobierno.

Fuente: Clarín