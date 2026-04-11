Fin de las macetas: las 10 plantas que crecen en agua y son tendencia en 2026

Las plantas en el hogar no solo aportan decoración, sino también una frescura única. Si bien las macetas siempre fueron indispensables para cultivarlas, ahora hay distintas especies que pueden crecer en agua , como una solución práctica y fácil de mantener.

Estas opciones son ideales para quienes buscan sumar verde sin complicarse. Las plantas en agua son la solución perfecta para renovar cualquier ambiente.

Para que tus plantas crezcan sanas y fuertes, seguí estos consejos:

Con estos simples cuidados, vas a tener plantas saludables y un rincón verde que se luce en cualquier ambiente.

Fuente: TN