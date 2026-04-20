Felipe Pettinato recibió una condena de 3 años por la muerte de su amigo neurólogo, pero no irá preso

Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , ocurrida la madrugada del 16 de mayo de 2022.

El humorista fue encontrado culpable del incendio que terminó con la vida del médico en el departamento del barrio de Belgrano , pero no irá preso.

El fallo fue leído por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 , Enrique Gamboa, a través de Zoom tras un cuarto intermedio de 4 horas.

También se le impuso cumplir ciertas normas de conducta, como seguir con sus tratamientos contra las adicciones y mantener su lugar de residencia.

La pena se dictó en concurso real con el delito de abuso sexual contra una menor de 15 años, caso por el que fue condenado en abril del 2024 a 9 meses de prisión en suspenso. En ese sentido, el juez pidió incluir una muestra genética suya en el Registro de Abusadores.

La audiencia comenzó a las 9, de forma virtual, como se desarrolló todo el debate desde fines de febrero. El acusado se conectó unos minutos más tarde y el tribunal lo tuvo que esperar. Una vez adentro del Zoom, se lo vio tomando mates .

Una vez iniciada la jornada, el juez Gamboa le cedió la palabra, pero Pettinato prefirió el silencio. “No voy a decir nada antes del veredicto” , fue lo único que dijo. El tribunal pasó a deliberar y el veredicto se conoció pasadas las 13.

Durante el último mes y medio, el tribunal escuchó siete audiencias y más de 15 testigos. La clave del debate fue cómo y por qué se inició el fuego en el departamento de la calle Aguilar.

La autopsia determinó que Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que estaba vivo cuando las llamas comenzaron, bajo el efecto del psicofármaco zolpidem que había tomado.

Las pericias de Bomberos descartaron fallas eléctricas o accidentes con cigarrillos . El informe concluyó que el incendio se originó con una “llama libre” , posiblemente de un encendedor o fósforo, y que un aerosol hallado en la escena pudo haber potenciado el fuego.

En el departamento, los forenses encontraron un balde con restos de botellas rotas , un encendedor que solo daba chispa y fósforos parcialmente quemados en la basura. El abogado querellante, Alejandro Drago, remarcó que Pettinato no hizo nada para salvar a Rodrigo , mientras que el fiscal Klappenbach le dio el beneficio de la duda y sugirió que pudo haber intentado ayudarlo, aunque sin éxito.

La relación entre Pettinato y Rodrigo fue otro eje del juicio. Según la madre del neurólogo, Rodrigo había llevado a Pettinato a vivir a su casa años antes , en medio de su tratamiento por adicciones. El día del incendio, el hombre fue al departamento de Pettinato para dar una conferencia por Zoom, ya que no tenía buena conexión en la casa de sus padres.

El análisis toxicológico reveló que ambos consumieron metilfenidato , un estimulante similar a la cocaína. El expediente incluyó los mensajes que mantuvieron ambos, en donde hablaban de los encuentros que tenían para consumir drogas.

Durante sus alegatos, el fiscal pidió una condena de 4 años y 7 meses de prisión , sumando la pena de 9 meses en suspenso que Pettinato ya tiene por abuso sexual simple a una menor de 15 años, dictada por la Justicia de San Isidro.

Klappenbach remarcó que Pettinato “manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo” , lo que derivó en el incendio. Sin embargo, aclaró que no pudo probar que el fuego fuera provocado de manera intencional.

También destacó que Rodrigo estaba en el departamento para asistir a Pettinato como médico y que tenía proyectos personales y profesionales.

La familia de Rodrigo, encabezada por su madre de 81 años, había pedido una condena de 15 años de prisión por estrago doloso seguido de muerte .

En tanto, la defensa, a cargo del abogado Norberto Frontini, había pedido la absolución.

Fuente: TN