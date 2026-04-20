Quién era el profesor brasileño de 35 años que encontraron muerto en Buenos Aires

El brasileño Danilo Neves Pereira , encontrado muerto en la Ciudad de Buenos Aires, tenía 35 años y era profesor. El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17.

Pereira era docente universitario especializado en lingüística y enseñanza de idiomas. Durante más de una década trabajó como profesor de inglés en el centro de lenguas de la Universidad Federal de Goiás (UFG), institución en la que también se formó.

Contaba con una maestría en Letras y se encontraba cursando un doctorado en lingüística aplicada, que estaba próximo a finalizar, según publicó el medio O Dia .

En la misma línea, el portal Diário do Nordeste señaló que Pereira vivía en la Argentina desde hacía unos cinco meses, mientras avanzaba con sus estudios.

Las mismas fuentes indicaron que el día de su desaparición había avisado a allegados que iba a encontrarse con una persona que había conocido a través de una aplicación. Después de ese contacto, dejó de responder mensajes, lo que generó preocupación en su entorno.

Tras confirmarse la noticia, la universidad en la que trabajaba expresó su pesar por la muerte y lo describió como un profesional “comprometido con la educación y muy valorado por sus colegas”.

Según pudo saber TN a partir de fuentes policiales, Neves Pereira murió el 15 de abril en el Hospital Ramos Mejía luego de sufrir una descompensación psicotrópica.

La investigación se inició luego de que un amigo de la víctima hiciera la denuncia ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con su testimonio, el último contacto con Pereira había sido el 14 de abril, cuando el docente le indicó que se encontraba en un departamento ubicado sobre la Avenida de Mayo al 700.

Al no tener más novedades, el denunciante alertó a las autoridades y se activó un operativo de búsqueda. En ese contexto, la fiscalía interviniente dispuso la actuación de la División Búsqueda de Personas.

De acuerdo a fuentes consultadas por TN , los investigadores lograron establecer que Pereira había ingresado al hospital el mismo 14 de abril por una descompensación y que falleció durante la madrugada del día siguiente.

Fuente: TN