Explotó el secuestro de fentanilo y nadie sabe explicar muy bien por qué

Aunque Argentina está a años luz de la epidemia de opioides que cada año mata 100 mil adictos en Estados Unidos, poco a poco el tema se está instalando como una preocupación en nuestro país. Y la punta de esa nueva inquietud tiene nombre: fentanilo .

Su secuestro rompió todas las estadísticas en 2025: entre la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y un caso de Policía bonaerense, el año pasado se incautaron 1628 ampollas. La inmensa mayoría eran de fentanilo, pero también se encontraron algunas de remifentanilo, su versión más potente.

Si se tiene en cuenta que en 2024 apenas se habían encontrado 18 ampollas en 3 procedimientos -y en 2023 fue medio centenar pero en un solo operativo, de Gendarmería, en Posadas- algo parece estar pasando.

Su consumo ilegal o recreativo (como sustancia de abuso) sigue siendo considerado "de nicho".

Según Carlos Damin -médico y doctor en Toxicología, profesor en la Universidad de Buenos Aires y director del Hospital Fernández-, "hoy los problemas vienen más por el lado del consumo de 'tusi' ( la llamada 'cocaína rosa', mezcla de ketamina y meta anfetamina) en las personas de mayor poder adquisitivo, y el consumo abusivo de alcohol barato(a veces mezclado con clonazepam) y la cocaína fumada, en los estratos más bajos".

"El fentanilo llega a los diarios porque lamentablemente murieron un médico y un enfermero en Palermo. Pero no es algo que se vea en las guardias de los hospitales. Por cada 30 casos de 'tusi' aparece alguien que dice que cree que consumió fentanilo. Es muy, muy esporádico . Además, el que se encuentra acá es fentanilo medicinal que tiene baja concentración y está a disposición de unos pocos. En Argentina los opioides no tienen tradición de sustancia de abuso, y esperemos que siga así", graficó Damin a Clarín .

El fentanilo es un opioide 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína. En nuestro país su uso está controlado y permitido solamente dentro del sistema de salud. La ley lo considera un estupefaciente. Por eso los secuestros de ampollas de fentanilo que vienen creciendo en las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación provienen de desvíos o robos a farmacias, droguerías o laboratorios a través de empleados infieles .

No existe la elaboración ilegal, como en México.

El fentanilo volvió a ser noticia estos días por dos casos concretos de muertes asociados también a otras sustancias usadas en el sistema de salud. Curiosamente estas drogas no tienen más efecto que relajar los músculos para que los cirujanos puedan operar. "Inyectarse bromuro de vecuronio, por ejemplo, es como drogarse con corticoides . No tiene sentido", explicó Damin.

El impacto se dio tras la muerte del médico anestesista Alejandro Zalazar (29) , quien fue encontrado muerto en su casa de Palermo tras inyectarse propofol. Esto ocurrió el 20 de febrero, pero todo estalló comenzó a investigarse el desvío sistemático de sustancias medicinales para fiestas privadas.

Y a Zalazar se sumó el enfermero Eduardo Bentancourt (44) : murió mientras se inyectaba alguna sustancia sedante. En su departamento, también de Palermo, se encontraron decenas de ampollas, entre ellas de propofol, midazolam y fentanilo.

Siempre que se habla de consumo de sustancias de abuso (cocaína, marihuana, tusi, entre las ilegales), se trata de establecer el origen y el destino. La lista de 11 operativos de 2025 que figuran en el informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el año 2025 permiten sacar algunas conclusiones.

Para empezar, el origen o bien está en empleados infieles de hospitales o en el contrabando principalmente de laboratorios paraguayos con destino Argentina o Chile.

Un dato: en el caso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma -que mató a al menos 111 personas- en la investigación se analizó el dato de que el empresario Ariel García Furfaro tenía pensado abrir un laboratorio en Paraguay en la zona de la Triple Frontera.

La lista de operativos de 2025 marca estas tendencias:

1-El 1° de enero fue detenido un enfermero del Hospital Paroissien de la Matanza por robar 3 ampollas de fentanilo. Se descubrió gracias a las cámaras de seguridad. En la casa del enfermero se encontró el fentanilo y otros medicamentos.

2-El 20 de marzo se incautaron 65 ampollas de fentanilo en el domicilio de un trabajador del Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Dos personas fueron detenidas por la Policía Federal.

3-El 15 de mayo, en un control sobre la ruta nacional 11, personal del Escuadrón 16 “Clorinda” secuestró dos cajas que estaban acondicionadas en un semi remolque y a simple vista no tenían registro aduanero. Al revisarlas, se hallaron 498 ampollas de fentanilo de origen paraguayo.

Días después, se secuestró una nueva encomienda con aproximadamente 4 kilos de cocaína, vinculada al mismo remitente y destinatario que la anterior. Un tercer allanamiento, en Mendoza, terminó con la detención de un hombre chileno y otras 80 ampollas de fentanilo del mismo lote que el primer secuestro.

4-El 19 de mayo, gendarmes del Escuadrón Seguridad Vial “San Justo” detuvieron un ómnibus que viajaba desde Corrientes. Durante la inspección, descubrieron que un pasajero transportaba una caja de cartón con 20 ampollas de fentanilo y 20 ampollas de remifentanilo.

5-Un día después, el 20 de mayo, la Policía Federal secuestró 4 ampollas de fentanilo, 80 unidades de midazolam, 17 ml de lidocaína y 12 jeringas en un allanamiento en Capital Federal.

6-El 2 de julio, en un allanamiento realizado en la localidad de Dorrego, Mendoza, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales incautaron 3 ampollas de fentanilo y 2 ampollas de remifentanilo.

7-El 1° de agosto, gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial “Autopista Sur” estaban en un patrullaje a la altura del Km 76 de la RN 3 interceptaron un camión que iba hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Estaba lleno de medicamentos sin documentación respaldatoria. Se secuestraron 2.000 ampollas de morfina y 250 frascos de remifentanilo.

8-El 12 de agosto, la Prefectura secuestró un cargamento con 300 ampollas de fentanilo que había entrado al país desde Paraguay. Fue en la ciudad de Garupá, Misiones, cuando una embarcación intentaba cruzar el Río Paraná.

9-El 8 de septiembre, una patrulla de la Prefectura Puerto Maní detectó a la altura del kilómetro 1672 del Río Paraná un bote a motor que cruzaba desde la costa paraguaya. En el operativo se incautaron 11 bultos que contenían, entre otras sustancias, 177 ampollas rotuladas como prinosil fentanilo 0,05 mg/ml.

10-El 23 de septiembre, Gendarmería secuestró en la localidad de Wanda (Misiones) 200 ampollas de fentanilo de 0,1mg/2ml cada una, de las marcas Voldex y Fenium, producidas en Paraguay y de circulación restringida por ANMAT. El hecho ocurrió luego de perseguir una lancha que venía de Paraguay.

11-El 30 de septiembre, se detuvo en Rosario a un enfermero vinculado a una muerte ocurrida en 2023. En su casa se encontraron 6 ampollas de fentanilo.

"Incipiente", "de nicho","aislado", el movimiento de fentanilo fuera de los canales legales llama la atención pero nadie le saca el ojo de encima . Tal vez por eso en 2024 se emitió una comunicación en el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Ministerio de Seguridad recopilando los casos detectados y señalando la peligrosidad de los opioides como droga recreativa.

Desde entonces funciona una Mesa para la Prevención del trafico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo de la que participan los Ministerios de Seguridad, Salud, la ANMAT y la AFIP.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín