Estados Unidos atacó un carguero iraní cuando “intentó pasar el bloqueo” de la Armada en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- La Armada de Estados Unidos interceptó un carguero iraní en el Golfo de Omán y tomó el control de la embarcación tras abrir fuego, según afirmó el presidente de EE.UU., Donald Trump , en Truth Social.

De acuerdo con esa versión, el buque —identificado como Touska y con bandera iraní— habría intentado evadir el bloqueo marítimo impuesto por Washington a los puertos de Irán. Un destructor estadounidense lo interceptó y le ordenó detenerse; ante la negativa de la tripulación, disparó contra la sala de máquinas.

El mandatario también señaló que el carguero está alcanzado por sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según datos del sitio especializado Marine Traffic , la nave había zarpado de Malasia el 12 de abril y se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa sur de Irán, cerca de Chabahar, horas antes del anuncio.

En paralelo, el ejército estadounidense informó que desde el inicio del bloqueo —el pasado 13 de abril— al menos 23 buques acataron las órdenes de regresar.

El episodio se produce en medio de una escalada en torno al estrecho de Ormuz , una vía clave para el comercio energético global. Irán había anunciado el viernes una reapertura parcial del paso durante la tregua vigente, pero pocas horas después volvió a imponer restricciones al confirmar que Estados Unidos mantendría el bloqueo marítimo.

Las autoridades iraníes advirtieron que el tránsito seguirá limitado mientras continúe la presión de Washington y señalaron que el control del estrecho volvió a un esquema “estricto” bajo supervisión militar . En ese marco, funcionarios de Teherán acusaron a Estados Unidos de intentar “imponer su voluntad” y de vulnerar los entendimientos alcanzados en los últimos días.

La tensión se inscribe en un conflicto más amplio: el control del estrecho —por donde circula una quinta parte del petróleo mundial— es una de las principales herramientas de presión de Irán, mientras que el bloqueo impulsado por EE.UU. busca forzar concesiones en medio de un alto el fuego aún frágil.

Ese cese de hostilidades fue anunciado por Trump tras contactos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun . Según el mandatario estadounidense, ambas partes acordaron una tregua inicial de diez días que entró en vigor el jueves, aunque en sus primeras horas se reportaron incidentes armados en el sur de Beirut, lo que puso en duda su cumplimiento pleno.

En ese contexto, el mandatario norteamericano acusó a Irán de violar la tregua al lanzar ataques en la zona el sábado , que —según sostuvo— tuvieron como blanco embarcaciones de Francia y el Reino Unido. La naviera francesa CMA CGM confirmó que uno de sus buques recibió disparos de advertencia.

Hasta el momento, ni las autoridades iraníes ni fuentes independientes confirmaron la versión difundida por Washington sobre la interceptación del Touska , ni se reportaron víctimas a bordo.

Con información de AFP y Associated Press

Fuente: La Nación