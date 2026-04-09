Es dueño de una empresa textil y lo acusan de intentar matar a sus socios con veneno en la comida

Un hombre fue detenido como acusado de intentar asesinar a sus dos primos, con quien tiene una empresa textil de Paso del Rey , en Moreno, colocándoles veneno en altas dosis en las viandas que comían a diario.

Todo comenzó en septiembre último, cuando Augusto Chaud y su hermana Delfina, comenzaron a tener malestares que derivaron en varias internaciones que se extendieron hasta febrero de este año.

Esto alertó a ambos, principalmente en la joven que estaba cursando un embarazo, según indicaron las fuentes del caso a Clarín.

Luego de varios estudios se comprobó que tenían un alto nivel de plomo en sangre y cromo en orina. Según precisó un investigador, los niveles superaban ampliamente el valor promedio.

A raíz de ello, se realizaron estudios de laboratorio en los alimentos que venían consumiendo diariamente y donde se estableció la presencia de nitrito y nitrato, dos compuestos naturales utilizados como conservantes en alimentos como carnes procesadas.

Los hermanos afirmaron que los únicos alimentos que ingerían eran de unas viandas que tenían en el comedor de la empresa familiar “Gabor Saic”, y al que solo tenían acceso ellos y su primo y socio, Pedro Fiore (42).

Fue entonces que en abril de se presentaron ante la Justicia para radicar la denuncia.

La fiscal Verónica Pittella, a cargo de la Fiscalía N° 8 de Moreno, solicitó que se secuestren y analicen las cámaras de seguridad de la empresa.

Personal de la DDI de Moreno-General Rodríguez llegó hasta el lugar y se encontraron con que las cámaras se habían borrado, información que corroboraron cuando uno de los encargados dijo que existieron cuatro intentos de reseteo.

Pero finalmente se pudo recuperar una de las filmaciones , en donde se ve ingresar al sector donde guardaban las viandas a una personal cuyas características físicas eran similares a las de Fiore.

Ante esta situación, la fiscal Pittella solicitó un allanamiento a la casa del sospechoso, ubicada en Villa Devoto, donde se encontró microscopios, ampollas, frascos, goteros y bidones con sustancias, cuadernos con anotaciones sugerentes, así como también se secuestraron teléfonos celulares y computadoras, todo lo que será objeto de pericias.

Fiore quedó aprehendido por el delito de homicidio agravado por el suministro de veneno en grado de tentativa.

Además de la DDI de Moreno-General Rodríguez, participaron la Policía Científica y la Ecológica de la Provincia de Buenos Aires y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Fuente: Clarín