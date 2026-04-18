Enterrar cáscaras de huevo en la tierra del limonero: para qué sirve y qué beneficios tiene

El limonero es uno de los árboles frutales favoritos para tener en casa. Sin embargo, para que crezca fuerte y dé buenos frutos, necesita de cuidados claves. Uno de ellos, poco conocido pero recomendado por los expertos en jardinería , es el de enterrar cáscaras de huevo en la tierra .

Si bien parece un detalle menor, este hábito puede cambiar por completo la salud de tu limonero y mejorar la calidad del suelo donde crece.

Las cáscaras de huevo contienen calcio , un mineral fundamental para el desarrollo de cualquier planta. Por eso, cuando las incorporás a la tierra, se descomponen de a poco y liberan nutrientes que el limonero absorbe.

El calcio cumple varias funciones esenciales:

Así, los nutrientes se integran más rápido y la planta los aprovecha mejor.

Si bien es un método seguro, es importa no colocar las cáscaras enteras . De esa forma, tardan mucho más en descomponerse y el beneficio se retrasa. Otro fallo frecuente es usar demasiadas de golpe, sino que lo ideal es incorporarlas de a poco y de manera gradual.

Fuente: TN