Encontraron muerta a una mujer en su departamento en Recoleta y rescataron a otra que estaba inconsciente

Encontraron muerta a una mujer en su departamento del barrio porteño de Recoleta . Junto a ella había otra, que fue trasladada al hospital Rivadavia en estado de inconsciencia.

El hallazgo ocurrió este lunes en un edificio de la avenida General Las Heras al 2100, entre Uriburu y Azcuénaga, luego de que un vecino denunciara que hace varios días no veía a las ocupantes y percibía un fuerte olor a gas.

Sin embargo, según pudo saber TN , los peritajes descartaron una fuga de gas o la presencia de monóxido de carbono, por lo que todo apunta a causas naturales.

Al llegar al lugar, Bomberos de la Ciudad encontraron a las dos mujeres inconscientes en el departamento, ubicado en el 5° piso del edificio. Una de ellas estaba en un dormitorio sin vida, mientras que la otra, de edad avanzada, fue hallada en otro ambiente.

El personal del SAME confirmó el fallecimiento y trasladó a la sobreviviente al Hospital Rivadavia con diagnóstico de “desorientación” , según informaron fuentes policiales a este medio.

Fuentes del caso indicaron que la mujer fallecida fue identificada como Hortencia Galeano, de 92 años, mientras que la sobreviviente es Corina Rearte, de 95.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que inició un procedimiento por “averiguación de causales de muerte”.

Fuente: TN