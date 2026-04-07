Encontraron el cuerpo de un joven que era intensamente buscado en Santa Fe y detuvieron a un sospechoso por homicidio

Lo que comenzó como una intensa búsqueda tuvo un desenlace trágico ayer lunes en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe . La Policía encontró el cuerpo sin vida de Ramiro Fabián Nast , un joven de 23 años que había desaparecido el viernes tras asistir a una reunión en la conocida “Zona 5”.

El operativo de búsqueda se intensificó desde la mañana de ayer y se extendió hasta las inmediaciones de calle Paysandú y Tomás de la Torre , a pocas cuadras de la avenida Córdoba . Fue en ese sector residencial donde, alrededor de las 16.30 , efectivos de la Comisaría 23ª encontraron el cadáver de Ramiro .

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3 , el despliegue incluyó la participación de bomberos y personal especializado, quienes trabajaron bajo estricta reserva y mantuvieron el área acordonada durante varias horas.

La noticia del hallazgo se difundió rápidamente y generó una fuerte reacción en la comunidad de Funes, que había seguido con atención el caso desde el primer reporte de desaparición. Vecinos y allegados expresaron su consternación, mientras la familia de Ramiro recibía el apoyo de organizaciones y autoridades locales.

En medio del dolor que atraviesa la familia de Ramiro Fabián Nast, su madre, Yanina, ofreció declaraciones a la prensa tras confirmarse el hallazgo del cuerpo en una vivienda de Funes. Visiblemente afectada, la mujer agradeció el apoyo recibido y recordó a su hijo como “ un joven con un corazón muy grande”. Yanina relató que la última comunicación que tuvo con Ramiro fue el viernes por la noche, antes de que su teléfono quedara apagado, lo que marcó el inicio de la búsqueda.

La causa pasó inmediatamente a ser investigada como un homicidio . Voceros de la Unidad Regional II informaron que, en el lugar del hecho, fue aprehendido un hombre presuntamente vinculado con la desaparición y posterior muerte de Ramiro . Según fuentes policiales, el sospechoso habría estado relacionado con el joven desde el inicio de la investigación, aunque hasta el momento no se confirmó el posible motivo del crimen .

El procedimiento requirió la intervención de móviles del Comando Radioeléctrico Regional y personal de la seccional local, quienes debieron pedir refuerzos por la complejidad de la escena y la presencia de otras personas que podrían estar involucradas. La identidad del detenido no fue revelada y los detalles del operativo se mantuvieron bajo reserva, en línea con los protocolos para casos de homicidio.

En el marco de la investigación, la fiscal Noelia Navone asumió el control de las actuaciones. Navone ordenó la presencia de peritos del Gabinete Criminalístico para realizar las tareas de rigor sobre el cuerpo y recolectar pruebas en la zona del hallazgo. Mientras tanto, el hermetismo sobre los detalles de la escena se mantuvo, a la espera de los resultados preliminares de las pericias.

Se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos detalles sobre la investigación y la situación procesal del detenido. Por el momento, la ciudad de Funes permanece conmocionada, mientras la familia de Ramiro aguarda respuestas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

La desaparición de Ramiro había generado una fuerte movilización en Funes. Desde la noche del viernes, su madre, Yanina , encabezó una campaña pública para dar con su paradero. En redes sociales y medios locales, la familia difundió imágenes del joven, describiendo su contextura física y un tatuaje característico en la mano , con la esperanza de que cualquier dato facilitara su búsqueda.

Durante el fin de semana, la ciudad permaneció en alerta . Diversos grupos de vecinos colaboraron en las tareas de rastreo, aportando información y organizando recorridas en sectores cercanos a la última ubicación conocida de Ramiro.

Fuente: Infobae