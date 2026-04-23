En un clima de hermetismo, Javier Milei recibió por segunda vez al empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir

En una Casa Rosada sin periodistas , impedidos de poder ingresar por una denuncia de supuesto espionaje, Javier Milei recibió este jueves en su despacho al empresario tecnológico y libertario Peter Thiel , dueño de la empresa de seguridad informática Palantir, proveedora del Pentágono.

El Presidente estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno . El Gobierno no difundió más información sobre el alcance de las conversaciones con el empresario ni informó si pretende contratar sus servicios. Apenas distribuyó una foto en la que se ve al Presidente al ministro de Relaciones Exteriores y a Thiel.

El empresario asistió a la reunión junto a dos asesores, el gestor de la Cartera de Thiel Capital, Matt Danzeisen, y Matias Van Thienen , socio de Founders Fund . En el retrato oficial también aparece el traductor presidencial Walter Kerr. Sobre la mesa de la oficina del Presidente se ve la motosierra que un seguidor le regaló al jefe de Estado con la inscripción Las Fuerzas del Cielo.

La semana pasada, Thiel mantuvo un encuentro a solas con el asesor del Presidente Santiago Caputo y también mantuvo contactos con cancillería. En el entorno del consultor calificaron esa reunión como "privada".

Nacido en Frankfurt, Alemania, y criado entre Estados Unidos y Namibia , Thiel se convirtió en una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley. Cofundador de PayPal, fue el primer gran inversor externo de Facebook y construyó una carrera como inversor de capital de riesgo a través de Founders Fund, desde donde impulsó compañías como SpaceX y Stripe.

Según trascendidos, el ex socio de Elon Musk -a quien tildó de "sociópata" y quien a su vez lo acusó de "psicópata" - se compró una propiedad en Barrio Parque, donde se hospeda, para ver de cerca el proyecto libertario de Milei.

Fue la segunda reunión entre Thiel y Milei. El embajador argentino en los Estados Unidos Alejandro Oxenford recordó lo que le transmitió el empresario en el primer encuentro que mantuvo con él en Casa Rosada, en 8 de mayo de 2024, antes de ser designado a Washington. “Me dijo algo que me impactó: ´las ideas de Javier Milei no sólo son relevantes para la Argentina sino para el futuro del mundo´”, recordó Oxenford en X.

El fin de semana, Palantir -empresa dedicada a integrar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos dispersos para convertirlos en sistemas de decisión- publicó en su perfil de X un resumen del libro The Tecnological Republic , en el que Alex Karp, director de Palantir, expone su visión del mundo.

“ La cuestión no es si se construirán armas de IA, sino quién las construirá y con qué propósito (...) Se han revelado los límites del poder blando y la retórica grandilocuente (...) La castración de Alemania y Japón tras la guerra debe revertirse ”, son varios de los enunciados que la empresa de Thiel replicó en un extenso hilo de X con los 22 tesis del libro de Karp, que hizo propias.

Consultado por Clarín, el investigador del Conicet, profesor de la UNSAM y especialista en los ideólogos del mundo tecnológico, Tomás Borovinsky explicó el alcance del manifiesto. "Plantea desde el corazón de las empresas tecnológicas de Estados Unidos, una crítica muy fuerte a lo que según gente como Karp y Thiel fue espíritu hedonista del mundo tecnológico, que se dedicó a crear aplicaciones poco relevantes cuando lo que debería ser el mundo tecnológico es aliarse con el gobierno de Estados Unidos en temas como seguridad y defensa en el contexto de la guerra fría con China", sostiene el académico .

La empresa de Thiel considera que Sillicon Valley tiene "deuda moral con los Estados Unidos". El nombre Palantir proviene de El Señor de los Anillos, la obra de J.R.R. Tolkien. Alude a las "piedras videntes" utilizadas como sofisticados instrumentos de comunicación por los antagonistas que buscan dominar la Tierra Media.

Con transferencias por quince millones de dólares , Thiel, además, se convirtió en uno de los principales inversores del fondo de campaña del precandidato presidencial y actual vicepresidente de Donald Trump JD Vance . The New York Times definió a Thiel como el “ intelectual de derecha más influyente de los últimos 20 años ”.

Milei dijo que pretenden que la Argentina se convierta en un hub regional de Inteligencia Artificial . El año pasado Sam Altman -ceo de Open AI- anunció en un video la intención de invertir US$ 25 mil millones para construir un data center para el sector en La Patagonia, pero las obras hasta el momento no comenzaron.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín