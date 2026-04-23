El Club Político Argentino respaldó una iniciativa para reformar la selección de jueces

El Club Político Argentino (CPA) expresó su apoyo a una propuesta impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que busca modificar los criterios de selección de jueces, con el objetivo de fortalecer la idoneidad, la transparencia y la legitimidad del sistema judicial.

A través de una declaración difundida este 23 de abril, la entidad advirtió que, pese a los cambios introducidos por la Constitución de 1994, como la creación del Consejo de la Magistratura y la implementación de concursos públicos, persisten prácticas de discrecionalidad política en los nombramientos.

“El resultado no alcanzó las metas pretendidas”, sostuvo el CPA, al señalar que en muchos casos prevalecieron afinidades políticas por sobre criterios objetivos como la formación académica, la trayectoria profesional y las publicaciones especializadas.

En ese contexto, la organización respaldó un nuevo reglamento promovido por la Corte Suprema que apunta a limitar la “selección a dedo” y priorizar el conocimiento jurídico y la capacidad de discernimiento en la aplicación del derecho.

El documento también sugiere que estos criterios se extiendan a los cargos inferiores del Poder Judicial, considerados como el ámbito de formación de futuros magistrados.

Para el CPA, mejorar los mecanismos de selección resulta clave para recuperar la confianza pública en la Justicia. “No hay reforma institucional que pueda prescindir de la calidad de los funcionarios que la encarnan”, afirmaron.

La entidad instó al Consejo de la Magistratura a tratar la propuesta “con la seriedad y la urgencia” que, según señalaron, demanda la sociedad.

Fuente: Clarín