En qué canal pasan Rosario Central vs. Independiente del Valle por un la Copa Libertadores hoy

La primera fecha de la Copa Libertadores 2026 se cierra este jueves con cuatro encuentros y dos de ellos corresponden al Grupo H, el que conforma Rosario Central. El Canalla recibe a Independiente del Valle de Ecuador desde las 19 (horario argentino) en el Gigante de Arroyito con arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez con el anhelo de comenzar el certamen con el pie derecho.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

El conjunto de Jorge Almirón , el entrenador que fue finalista con Boca en la edición 2023, inicia su periplo copero con la tranquilidad de que en el Torneo Apertura 2026 está a un paso de los octavos de final porque, tras el triunfo del fin de semana pasado sobre Atlético Tucumán 2 a 1, marcha cuarto en la zona B.

El Canalla vuelve a disputar el máximo certamen continental tras ausentarse en 2025 y lo hace con uno de sus máximos ídolos, Ángel Di María. ‘Fideo’ se recuperó de una lesión muscular y regresa al equipo después de lo que fue su actuación en el clásico de Rosario ante Newell’s con un gol incluido en el triunfo 2 a 0. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 regresa a la Copa Libertadores tras 20 años. La última vez que participó fue en 2006 con Rosario Central y no pudo superar la etapa de grupos.

El Matagigantes, como es reconocido en su país, es el líder de la competencia de Ecuador. Habitualmente compite en los torneos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y aspira a dar el golpe en Rosario. Dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, cuenta en su plantel con los argentinos Guido Villar, Joaquín Pombo, Mateo Carabajal y Matías Perelló, los últimos dos habituales titulares.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.81 contra 5.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.34.

Rosario Central e Independiente del Valle nunca se enfrentaron entre sí en un partido oficial, por lo que inaugurarán el historial.

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Fuente: La Nación