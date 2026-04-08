En qué canal pasan Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 continúan este miércoles con dos propuestas y una de ellas es la de los equipos españoles Barcelona y Atlético de Madrid , que se enfrentan en el Camp Nou con arbitraje del rumano István Kovács.

El cotejo inicia a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos clubes se vuelven a enfrentar cuatro días después de lo que fue, el sábado pasado, la victoria del conjunto culé 2 a 1 como visitante por la Liga de España, resultado con el que amplió su ventaja sobre Real Madrid -perdió con Mallorca 2 a 1- en la tabla de posiciones a siete puntos y se encamina al título.

El blaugrana fue quinto en la primera etapa de la Champions League 2025-2026 con 16 puntos gracias a cinco triunfos, un empate y dos derrotas y avanzó directamente a octavos de final, donde doblegó a Newcastle por un global de 8 a 3 -1 a 1 en la ida de visitante y goleada 7 a 2 en la vuelta como local-.

Lo curioso es que, a pesar de que hizo una mejor fase regular que el Colchonero, que se ubicó 14° con 13 unidades -cuatro triunfos, una parda y tres caídas-; no definirá la serie como local a raíz del nuevo reglamento que establece que el equipo que elimina a un rival de mejor posición en la instancia anterior hereda su lugar en el cuadro. Como el elenco de Diego Simeone superó a Tottenham (4° en la general) en los octavos por 7 a 5 -triunfo 5 a 2 y caída 3 a 2-, obtuvo su ubicación. Antes, en 16avos, se deshizo de Brujas 7 a 4 -3 a 3 en el primer juego y 4 a 1 en la revancha-.

Tanto Barcelona como Atlético de Madrid anhelan cerrar la temporada con un título. El combinado de Hansi Flick, además, lidera la Liga de España mientras que el Colchonero está en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad. En ese campeonato, de hecho, eliminó en semifinales al blaugrana con un global de 4 a 3 gracias a que lo goleó 4 a 0 en la ida y perdió la revancha 3 a 0.

Para el duelo de este miércoles, Simeone dispone como titular de los argentinos Juan Musso -está atajando en reemplazo de Jan Oblak, lesionado-, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. El resto, espera su turno en el banco de suplentes: Nahuel Molina, Thiago Almada y Nicolás González.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.57 contra 5.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.18.

Es la tercera vez en la historia que se enfrentan en el máximo campeonato del Viejo Continente para clubes y, al igual que las dos anteriores, lo hccen en cuartos de final. En la temporada 2013-2014 el conjunto de la capital de España ganó 2 a 1 en el global mientras que en la 2015-2016 festejó 3 a 2 y también avanzó a las semifinales.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación