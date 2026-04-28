Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en un duro golpe para el grupo petrolero

DUBÁI.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo interestatal con sede en Viena que coordina las políticas petroleras de los países miembros para garantizar la estabilidad de los precios del crudo y un suministro eficiente. La medida, anunció el país del Golfo Pérsico, impactará a partir del 1 de mayo y se da en una crisis energética sin precedentes producto de la guerra en Medio Oriente.

La sorprendente pérdida de EAU, miembro de larga data de la OPEP, podría generar desorganización y debilitar el grupo, que por lo general ha tratado de mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre una variedad de temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

Los productores del Golfo de la OPEP ya han tenido dificultades para enviar sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz, un paso entre Irán y Omán por el que normalmente pasa una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y los ataques iraníes contra los buques.

Fuente: La Nación