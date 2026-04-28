Buscan a dos hombres que salieron a pescar al Río de la Plata en kayak y desaparecieron

Dos hombres salieron a pescar en kayak al Río de la Plata a la altura de Parque del Río, en Sarandí , y desaparecieron, por lo que las autoridades desplegaron un fuerte operativo para encontrarlos . Prefectura salió por ellos con helicópteros y embarcaciones.

Las primeras informaciones oficiales indicaron que los pescadores, fueron identificados como Alcides Ledesma y José Luis Herrera y dejaron una camioneta blanca estacionada en el lugar. Fueron vistos por última vez el domingo por al tarde.

Se da en el marco de una fuerte bajada del río, por lo que los pescadores debieron ir aguas adentro para cumplir con su propósito.

En diálogo con TN, Aldana, hija de Ledesma, se refirió al caso y aseguró que "es todo angustia y desesperación".

"Preguntamos -a las autoridades- y dicen siempre lo mismo, que ya nos van a avisar, que no saben nada", se quejó en el principio de su testimonio.

Luego, explicó que tanto su padre, como su amigo Herrera, conocían esa zona, "iban cada tanto, cada 15 días o un mes con gente del barrio, con vecinos".

"Es la primera vez que van solamente dos, siempre van cinco o seis, justamente para que alguno se quede en tierra y otros vayan en el bote", detalló la joven.

Consultada sobre el tipo de bote en el que salieron, la hija del pescador dijo que se trata de una embarcación a motor "que lo iban a probar porque lo habían arreglado, aunque llevaron un remo por las dudas".

A continuación, dijo que la situación le parece "rara" porque su papá era de fijarse en las condiciones climáticas y en la zona, el domingo, se registraron fuertes vientos que influyeron en el contexto para la navegación.

"Cuando me dijeron que se había ido con este clima a mi me pareció súper raro que no hayan salido antes de tiempo", contó.

Más adelante en su relato, detalló que ante su pregunta sobre si había testigos, le respondieron que lo único que tenían era una cámara con la que los vieron entrar "y nada más".

Sin embargo, se explayó, luego fue contactada por personas que aseguraron haber sido testigos del hecho y que grabaron al padre "muy en el fondo desde la costa" y que hicieron la denuncia, pero en la garita a la que recurrieron no los ayudaron. "Tomaron la denuncia pero no hicieron absolutamente nada".

Detalló además que fue la pareja de José la que entre las 4 y 5 de la tarde se acercó al lugar ante la falta de respuesta de los hombres y fue allí donde vio la camioneta, donde además habían dejado sus teléfonos celulares.

Fuente: Clarín