Emily Ceco confirmó que se dio una nueva oportunidad para el amor tras la condena a Santiago Martínez

Emily Ceco atravesó uno de los momentos más complicados de su vida en marzo al tener que presentarse a la Justicia para conocer la condena a Santiago Martínez , su expareja y a quien conoció en el reality de Netflix, Love is Blind . El exparticipante fue encontrado culpable de tentativa de homicidio y recibió la pena de 15 años de prisión .

Pasado este momento de tensión, Ceco pudo volver a llevar una vida más en calma y esta semana fue invitada a un evento exclusivo. Fue allí donde Matías Vázquez, conductor de Puro Show (eltrece), le consultó sobre unos rumores que la vinculaban con un nuevo amor.

“ Me descubriste, sí. No sé cómo, porque yo subí una foto en redes sociales tomados de la mano y llegaste a su perfil . Pero sí, estoy conociendo a alguien. Brindamos por ese nuevo amor y capaz que mi familia lo conoce en mi cumple. Te mando un beso, Kevin, y perdón”, explicó un tanto nerviosa porque esta información se filtrara a la prensa.

El joven que conquistó su corazón es Kevin Carugatti , tiene 32 años y forma parte de la Asociación Bancaria , que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de los bancos de toda la Argentina. En redes sociales cuenta con dos mil seguidores, con quienes comparte tanto sus compromisos laborales como su vida en familia y sus gustos por los deportes acuáticos.

“ Tiene un hijo y se conocieron por redes sociales, a través de una aplicación. Empezaron a hablar y pegaron buena onda. Él estuvo en el momento más difícil para ella, pero no quería blanquearlo por todo lo que estaba pasando”, explicó Adrián Pallares sobre esta historia de amor que habría comenzado a principios del 2026.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo a la joven y a esta nueva oportunidad que le da la vida en el amor. “Merece ser feliz”; “Hermosos los dos” y “Merecés mucho amor, Emy. Espero que sea una persona que te haga bien y te ayude a sanar todas tus heridas del pasado”, fueron algunos de los mensajes de cariño que le dejaron los usuarios en Instagram.

Hace un año y un mes, Emily Ceco denunció por violencia de género a su marido Santiago Martínez , a quien conoció dentro del reality . El juicio se llevó a cabo en Morón y su abogado, Roberto Castillo, pidió 16 años de prisión para el hombre por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

“Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz . Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia por mí , por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz. No sé qué va a suceder cuando salga, pero espero que la justicia también me acompañe “, sostuvo Ceco en diálogo con Puro Show (eltrece) tras escuchar la sentencia.

Fuente: La Nación