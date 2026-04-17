El video del momento en que una alumna apuñaló a un compañero de 15 años en la puerta de la escuela en San Martín

Un violento episodio entre estudiantes quedó registrado en un video que muestra el momento exacto en que una alumna de 14 años apuñala a su compañero, de 15, en la puerta de una escuela del partido bonaerense de San Martín .

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de la cuadra, evidencian la secuencia completa del ataque, ocurrido al mediodía, cuando ambos jóvenes se dirigían al establecimiento educativo .

En el registro se observa a los dos adolescentes caminando por la vereda. De manera repentina, la chica comienza a agredir al joven con movimientos dirigidos a la zona del cuello .

Segundos después, el chico se desploma sobre el suelo , mientras la agresora huye corriendo hacia el interior del colegio. El video se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido y dimensionar la violencia del episodio, que generó conmoción en la comunidad educativa.

Según pudo reconstruirse, la agresora y la víctima mantenían una relación reciente . El propio adolescente relató que salían desde hacía aproximadamente dos semanas.

El día del ataque, él caminaba junto a una amiga cuando se cruzó con la joven. “En un momento la pierdo de vista. En la esquina me alcanzó y pasó lo que todos vieron en el video” , contó.

Las heridas fueron provocadas con un cutter , un elemento de uso escolar. Tras la agresión, el chico fue asistido por compañeros y trasladado a un hospital, donde se constató que las lesiones eran leves y que se encontraba fuera de peligro .

El episodio generó fuertes cuestionamientos por parte de la familia del adolescente, que apuntó contra la reacción de las autoridades del colegio.

“Me enteré al llegar al colegio. Estaba llevando a sus hermanos, que van a la secundaria a la vuelta. Un grupo de mamás me dijeron que corriera, que habían apuñalado a mi hijo y que se estaba desangrando” , relató su madre, Leila. Según su testimonio, el joven quedó tendido en la calle mientras otros alumnos daban aviso.

Además, denunció que la agresora ingresó al establecimiento tras el ataque y que no hubo una asistencia inmediata al herido. “Lo dejaron tirado en el piso. Los nenes fueron a avisar a las autoridades que estaba tirado en la esquina, pero en lugar de ir a asistirlo, se llevaron a la nena adentro del colegio. No fueron capaces de quedarse con él ni de llamarme a mí o a mi hermana” , concluyó la mujer.

Fuente: La Nación