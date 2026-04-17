VILLA GESELL: Reforzaron los controles en escuelas y hubo ausentismo en colegios por las amenazas de masacres

ZONALES







En Villa Gesell se desplegó este viernes un operativo de prevención en distintos establecimientos educativos, luego de la aparición de mensajes intimidatorios en baños escolares y la circulación de contenido en redes sociales que generó preocupación en la comunidad.





Las pintadas detectadas en colegios privados incluían frases como “mañana tiroteo”, lo que encendió la alarma entre directivos, docentes y familias. El fenómeno no fue aislado, ya que situaciones similares se registraron en otras provincias del país y están siendo investigadas como parte de un posible reto viral.





Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad municipal, en conjunto con la Policía Comunal, reforzó la presencia preventiva en el exterior de los establecimientos, especialmente en horarios de ingreso y egreso. El operativo fue supervisado por el secretario del área, Mauricio Andersen, y se mantuvo activo durante toda la jornada escolar.





En paralelo, las instituciones educativas avanzaron con medidas internas. Equipos directivos mantuvieron reuniones con padres y activaron protocolos de actuación para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Desde el Municipio se trabajó de manera articulada con las escuelas para acompañar estas acciones.





En el caso del colegio San Martín, autoridades confirmaron que se detectó un mensaje en el baño del nivel secundario, lo que motivó una intervención inmediata del equipo directivo junto al representante legal de la institución. Si bien se informó que las actividades continuarían con normalidad, se dejó a criterio de cada familia la asistencia de los alumnos.





También trascendió que días atrás, en ese mismo establecimiento, un alumno habría concurrido con un arma de fuego. La situación fue controlada sin generar pánico entre los estudiantes y el joven fue posteriormente expulsado.





En otra institución, el colegio Luis Vives, también se reportaron mensajes similares en los baños, lo que derivó en la intervención de autoridades educativas y el refuerzo de medidas de cuidado.





Desde el ámbito oficial se remarcó la importancia del acompañamiento familiar, recomendando dialogar con los hijos, supervisar el uso de redes sociales y prestar atención a posibles señales de alerta.





El clima de preocupación derivó en un marcado ausentismo en varios establecimientos durante la jornada, mientras continúan las tareas de seguimiento e investigación para determinar el origen de las amenazas.