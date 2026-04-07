El ténder tiene las horas contadas: el invento que seca hasta 15 kg de ropa más rápido en los días de lluvia

Durante años, el clásico ténder fue el aliado infaltable en casas y departamentos para secar la ropa. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida del clima: en jornadas lluviosas o con alta humedad, las prendas pueden tardar más de un día en secarse, al acumular olor a humedad y ocupar espacio valioso dentro del hogar por mucho tiempo.

En este contexto, un nuevo dispositivo comenzó a ganar popularidad: el ténder eléctrico , y en particular modelos como el perchero secador de ropa eléctrico MTL. Este tipo de producto combina el formato tradicional con tecnología de calor controlado, al ofrecer una solución práctica para secar prendas sin depender del clima.

A simple vista, el diseño es similar al de un ténder convencional, pero con mejoras clave. En el caso del modelo MTL, se trata de una estructura plegable de dos niveles , fabricada en metal reforzado, con capacidad para soportar hasta 15 kilos de ropa húmeda .

El sistema incorpora una potencia de 1.05 kW que genera un flujo constante de aire cálido. Este calor se distribuye de manera uniforme dentro de una funda protectora desmontable que actúa como un “armario térmico”, al retener la temperatura y acelerar el secado.

Además, cuenta con temporizador integrado , lo que permite programar el funcionamiento según la cantidad y tipo de prendas, al apagarse de forma automática al finalizar el ciclo.

El crecimiento de este tipo de dispositivos responde a cambios en los hogares y a la necesidad de soluciones más eficientes. En espacios reducidos o sin ventilación adecuada, secar la ropa puede convertirse en un problema cotidiano.

El perchero eléctrico MTL, con una altura de 1,5 metros y un ancho de 70 cm, está diseñado para adaptarse a ambientes chicos sin perder capacidad. Además, su estructura extensible y plegable permite optimizar el espacio cuando no está en uso.

Una de las dudas más comunes tiene que ver con la seguridad. Los modelos actuales están diseñados para uso doméstico y cuentan con sistemas de protección contra sobrecalentamiento.

Aun así, se recomienda seguir algunas precauciones básicas:

Se posiciona como una solución intermedia entre el método tradicional y la secadora automática. Más accesible, compacto y fácil de usar, responde a una necesidad concreta: secar la ropa de forma rápida sin depender del clima.

Fuente: TN