El ritual del arroz que muchas personas hacen para atraer abundancia en abril 2026

Con la llegada de un nuevo mes, muchas personas aprovechan para renovar energías, cerrar etapas y atraer prosperidad . En ese contexto, uno de los rituales más populares para abril de 2026 vuelve a ganar protagonismo: el ritual del arroz , una práctica sencilla que se relaciona con la abundancia, la estabilidad económica y la apertura de caminos.

Este alimento fue considerado símbolo de prosperidad en distintas culturas por su capacidad de multiplicarse, nutrir y representar cosecha. Por eso, suele utilizarse en ceremonias caseras vinculadas al dinero y al bienestar.

Abril suele interpretarse como un mes de reorganización, movimiento y nuevos objetivos luego del comienzo de año. Muchas personas lo usan para retomar proyectos, ordenar cuentas o impulsar metas que quedaron pendientes.

Realizar un ritual simbólico en este momento funciona como una forma de enfocar intenciones y acompañar cambios personales o económicos.

Es una práctica simple que no requiere grandes elementos. Solo se necesita:

Se recomienda dejar el frasco armado durante todo abril. Al finalizar el mes, algunas personas tiran el arroz en una maceta o jardín como símbolo de siembra y renuevan el ritual si lo desean.

Fuente: TN