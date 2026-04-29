El resumen de Atlético Madrid vs Arsenal, por la Champions League 2026: empate con polémicas y una llave abierta que promete otra batalla

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal este miércoles en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por el partido de ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2026 . El encuentro de instancia eliminatoria, es transmitido por ESPN, Fox Sports y Disney+ .

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El equipo rojiblanco llega a esta instancia como una montaña rusa: capaz de golear 4-0 al Barcelona en 45 minutos y de caer sin respuesta ante el Rayo Vallecano. Esa dualidad define al Atlético actual, que combina momentos de brillo absoluto con desconexiones preocupantes. Simeone lo sabe y busca estabilidad justo en el tramo más decisivo de la temporada.

Simeone no renuncia a su identidad defensiva, pero ha abierto la puerta a un Atlético más agresivo. La llegada de refuerzos como Julián Álvarez, Sorloth y Lookman le dio variantes ofensivas inéditas. El equipo ahora puede sufrir y golpear, algo que antes evitaba. Esa evolución táctica es una de las claves para soñar con la Champions.

Lejos en LaLiga y eliminado de la Copa del Rey, el Atlético apostó todas sus fichas a la Champions. El balance reciente es irregular, pero con una victoria clave en Barcelona (0-2) que lo impulsó a semifinales. Simeone eligió sus batallas y ahora está a tres partidos de la gloria máxima, la única gran cuenta pendiente de su ciclo.

Antoine Griezmann sigue siendo la pieza más decisiva del Atlético y afronta esta semifinal con un condimento especial: podría ser una de sus últimas grandes noches en el club. El francés, que se irá a Estados Unidos, dejó en claro su vínculo con Simeone. “Nos lo hemos dado todo”, dijo, en la previa de un partido que puede ser histórico.

Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Ødegaard, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli.

Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Baena; Griezmann, Álvarez.

El equipo de la Premier League viene de una serie de cuartos discreta. Eliminó a un modesto Sporting de Lisboa tras el 1-0 en Portugal sobre el final de la mano de Kai Havertz. El cero no se rompió en el encuentro de vuelta en Londres, lo que hizo que el equipo de Arteta se metiera con lo justo en la semifinal por segundo año consecutivo. En la edición pasada le tocó enfrentar al PSG de Luis Enrique que terminó consagrándose campeón por primera vez en su historia.

El conjunto del Cholo Simeone viene de dar un batacazo tras eliminar a uno de los grandes favoritos como el Barcelona, donde logró imponerse en el Camp Nou en el partido de ida por 2-0 tras el memorable golazo de tiro libre de Julián Alvarez previo a la expulsión de Pau Cubarsí, y el tanto de Alexander Sørloth.

El Colchonero lo sufrió en la vuelta, donde a los 25 minutos ya se encontraba perdiendo por 2-0, pero supo reponerse de la mano de Ademola Lookman, que marcó el tanto que los volvió a poner en ventaja en la serie en el cierre del primer tiempo. El resultado no se movió e incluso, al igual que en el primer partido, el Barcelona se quedó con un hombre menos a falta de 10 minutos después de la expulsión de Eric García.

La Champions League entra en la recta más atrapante y decisiva de todas. Luego de un partidazo sin escalas entre el PSG y el Bayern Múnich, donde los franceses se impusieron de locales por 5-4, es momento de la segunda semifinal en España, donde el Atlético de Madrid y el Arsenal se miden por la ida en el Riyadh Air Metropolitano.

Fuente: Clarín