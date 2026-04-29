Día 61 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 29 de abril en su 61° día de guerra . El ejército israelí afirmó haber encontrado un túnel de dos kilómetros de Hezbollah y la ministra de Medio Ambiente del Líbano acusó al ejército de Israel de cometer “ un acto de ecocidio ”. Estados Unidos estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación