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Día 61 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

Redacción CNM abril 29, 2026

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El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 29 de abril en su 61° día de guerra . El ejército israelí afirmó haber encontrado un túnel de dos kilómetros de Hezbollah y la ministra de Medio Ambiente del Líbano acusó al ejército de Israel de cometer “ un acto de ecocidio ”. Estados Unidos estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación


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