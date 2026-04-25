El momento en el que un grupo de ladrones disparó a quemarropa y mató a un joven de 21 años en Lomas de Zamora

Nuevas imágenes revelaron el momento en el que un grupo de delincuentes asesinó a un joven de 21 años que volvía de la facultad. La víctima estaba caminando por las calles de Lomas de Zamora cuando un auto lo interceptó, un hombre se bajó y le ordenó que le diera el celular. Aunque inmediatamente le entregó la mochila, los delincuentes fueron por el dispositivo y, en el proceso, le dispararon a quemarropa.

El hecho ocurrió a las 19.20 del pasado viernes, en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson, en la localidad de San José. Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron al joven, identificado como Agustín Rivero, caminando por la calle, a pocos pasos de la vereda.

Las imágenes parecen indicar que el joven tenía el celular en su mano y estaba mandando un mensaje de voz o similar. Sin embargo, al ver que se acercaba un auto a los lejos, se dio la vuelta y bajó el teléfono. Rivero se frenó en el medio de la calle, para esperar a que el vehículo pasara de largo. Por la vereda de enfrente, una mujer caminaba en sentido contrario.

El Volkswagen Voyage frenó en mitad de la calle, justo frente a Rivero y de allí descendió un hombre, que buscaba robarle. El agresor descendió con su arma en mano, apuntando directamente al joven, que de forma rápida se sacó la mochila de los hombros, la dejó en el piso y se dio la vuelta. No se resistió. Sin embargo, no fue suficiente para el delincuente, que insistió en que la víctima le diera su celular.

Mientras Rivero intentaba alejarse, el delincuente le disparó en el abdomen. Luego, se subió al auto y escapó. Mientras tanto, el joven se tomó el abdomen y comenzó a correr. La mujer, que se encontraba en la vereda de enfrente, se acercó a ayudarlo, y ambos corrieron en dirección a una casa, donde una persona les abrió la puerta e ingresaron.

La investigación policial reveló que el homicidio fue parte de un raid delictivo y que, en las tres horas previas al asesinato, los ladrones habían robado el Volkswagen Voyage en Lanús y, luego, una Renault Kangoo.

Fuente: La Nación