Triple crimen de Florencio Varela: falta de mérito para “Señor Jota”, el presunto autor intelectual de los asesinatos

Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) , el ciudadano peruano más conocido como "Señor Jota" y señalado como presunto líder narco, fue beneficiado con la falta de mérito en la causa que lo tenía procesado como el autor intelectual del triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), cometido en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

Según el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, al que accedió Clarín , "se estima que las pruebas de cargo reunidas no resultan -al menos de momento- suficientes para verificar la responsabilidad que se le adjudica".

En su resolución de 57 páginas, los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron como "únicas referencias" que vinculan al sospechosos con el caso los dichos de un testigo de identidad reservada y el "aislado señalamiento" que realizó otra de las acusadas, Celeste Magalí González Guerrero (28) , sobre "la identidad" de él, "pero no sobre su intervención en los hechos".

De hecho, la defensa de Cubas Zavaleta había solicitado la nulidad de ese reconocimiento fotográfico realizado por la otra imputada, aunque la Cámara no hizo lugar a este planteo.

A su vez, tuvieron en cuenta que el sospechosos estaba detenido al momento del triple crimen en al marco de un proceso de extradición a Perú a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Lomas de Zamora, y que "del análisis de los dispositivos celulares secuestrados tampoco surgieron -al menos de momento- referencias sobre su intervención en los hechos".

Con estos argumentos, la Cámara revocó el procesamiento dictado en su momento por el Juzgado de Garantías 4 de La Matanza y dispuso la falta de mérito, por lo que los investigadores deberán ahora reunir nuevas pruebas para sostener su procesamiento o, en caso contrario, dictar el sobreseimiento definitivo.

Y si bien por el triple crimen está en condiciones de recuperar la libertad con esta falta de mérito, Cubas Zavaleta seguirá, por el momento, detenido por la otra causa federal.

Los que seguirán presos por los asesinatos de las tres chicas son Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Maximiliano Andrés Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19) , a quienes la Cámara de San Martín les confirmó los procesamientos.

Cubas Zavaleta quedó detenido por el triple crimen de Florencio Varela a fines de octubre de 2025, cuando ya se encontraba preso desde agosto por una causa federal de Perú en la que requirieron su extradición a aquel país. En ese otro expediente está acusado de amenazar de muerte a una mujer para obligarla a transportar droga a España.

Tras ser señalado como el presunto autor intelectual de los asesinatos de las chicas, "El Señor Jota" fue imputado de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Sin embargo, cuando lo llevaron a prestar declaración indagatoria ante el primer fiscal de la causa, Carlos Arribas, el sospechoso se defendió: "Yo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, no guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”.

El hombre sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España , donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia. Aquí en el país tramitó su residencia en julio de este año.

Cubas Zavaleta expresó que no posee antecedentes y que fue detenido el 27 de agosto en Lanús por Interpol tras un pedido de captura por “rebeldía” al pedido del Juzgado Callao–Lima.

“No conozco ni la 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen 'J´ (Jota), por la primera letra de mi nombre, pero nunca me han llamado por mi nombre”, dijo el imputado.

Con respecto a la organización narco “Los Pulpos” , con sede en Trujillo, de la que se los acusa formar parte, el imputado explicó que que es conocida en su país, que él nunca la integró y que cuando era policía quisieron vincularlo.

De acuerdo a la investigación, Cubas Zavaleta nació el 8 de octubre de 1994 en Trujillo, Perú. De esa misma localidad es oriundo otro de los principales imputados en la causa: Tony Janzel Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”.

También están presos por el caso Jeremías Giménez (28) y Mónica Débora Mujica (37). Además, luego de que el expediente pasó del fuero ordinario de La Matanza a la Justicia Federal de Morón, detuvieron a otro sospechoso, Bernabé Jesús Mallon (42).

Lo último que supieron las familias de Lara, Brenda y Morena es que el viernes 19 de septiembre asistirían a una fiesta en la que les pagarían 300 dólares a cada una. Las pasaron a buscar en una camioneta Chevrolet Tracker blanca por La Matanza y las llevaron hasta Florencio Varela.

El miércoles 24 los cuerpos de las tres chicas fueron hallados dentro de un pozo hecho en el patio de una casa situada en la calle Chañar 702, en Villa Vatteone, de Florencio Varela. Las autopsias indicaron que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín