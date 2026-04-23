El líder de la toma en Paternal es el hombre que se había sacado una foto con el cuerpo de Maradona

Un operativo porteño de desalojo en cinco propiedades usurpadas derivó en la identificación de Diego Molina como líder de una de las tomas .

Según pudo confirmar TN , se trata del mismo hombre que en 2021 fue condenado por “profanación de cadáver humano” tras haberse sacado una foto con el cuerpo de Diego Armando Maradona en el cajón.

Las casas en cuestión habían sido tomadas hace 26 años, y en esta ocasión, tras un operativo policial, se logró recuperar una propiedad de un único dueño ubicada en Villa Mitre.

Aunque la vivienda tenía una sentencia firme para desalojo desde 2009, permanecía ocupada .

Según los investigadores, el conflicto comenzó porque en 1998 una empleada de la casa se convirtió en la dueña del lugar. Sin embargo, ocupas lo tomaron y decían que en realidad la dueña era inquilina.

Quien lidera la toma es ⁠Diego Molina, el hombre que se sacó una foto con el pulgar hacia arriba en la cabecera del ataúd donde estaba el cuerpo de Diego Armando Maradona.

Por este hecho fue condenado en 2021 por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas.

Además de él, los otros ocupas cuentan con antecedentes, incluso algunos están imputados y tienen sumarios judiciales. Por el hecho, tres personas fueron detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Ante esta violenta situación, la Guardia de Auxilio clausuró el edificio por peligro de derrumbe a pedido de la fiscalía.

Y, por otro lado, la Red de Atención censó a las personas que estaban en el interior de las casas para ofrecerles soluciones habitacionales.

Fuente: TN