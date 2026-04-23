Policías disfrazados de payasos detuvieron al “Gordo Pey”, el narco más buscado de San Martín

Cayó el narco más buscado de San Martín: Fabián Jesús Bravo, conocido como “Gordo Pey” . Durante el procedimiento, también fue arrestada su pareja, Joana Giménez . Ambos estaban prófugos de la Justicia y eran intensamente buscados por las autoridades.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado e incluyó tareas encubiertas que terminaron con la localización del criminal más buscado de la zona norte del conurbano bonaerense .

Fuentes policiales confirmaron a TN que el despliegue incluyó a dos policías que se hicieron pasar por payasos como parte de la estrategia para no levantar sospechas en la zona.

Los detenidos están imputados en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con fuentes policiales a las que accedió este medio, Pey lideraba una organización criminal con dominio territorial , sostenido mediante el uso de la violencia con el objetivo de sembrar temor y asegurar así el control de las zonas de comercialización de drogas.

La banda funcionaba de manera orgánica y jerarquizada , con roles claramente definidos. Sus integrantes se comunicaban a través de plataformas digitales difíciles de rastrear, con el objetivo de evitar ser descubiertos.

Los miembros del grupo se encargaban de administrar los puntos de venta, la distribución de la droga y su conservación en propiedades que eran usadas como lugares de acopio.

El pasado 1 de abril, la policía encontró en José León Suárez al sobrino de Gordo Pey , identificado como Iván Abel Bravo, cuando circulaba en un Chevrolet Cruze gris conducido por Emiliano Horacio Recalde. Ambos del entorno directo de Pey.

Durante el operativo se les secuestró una pistola calibre 9 mm marca Glock con numeración suprimida, municiones, dinero en efectivo, un teléfono celular y sustancias estupefacientes. Terminaron detenidos.

A partir de allí se conformó una Comisión Especial de Investigación que desarrolló tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y análisis de movimientos sobre familiares y allegados al prófugo.

Los investigadores sabían que Pey y su pareja cambiaban de ubicación constantemente , alquilando viviendas temporarias y quintas en distintas localidades del oeste bonaerense, entre ellas Moreno y General Rodríguez.

Pero durante las tareas descubrieron que actualmente se encontraban en el barrio Martín Fierro junto a sus hijos menores de edad . Con esta información, montaron el operativo de arresto.

Primero vieron a Giménez salir de su casa. Cuando la mujer advirtió la presencia policial intentó escapar pero los agentes la atraparon y detuvieron . Luego, ingresaron al domicilio donde estaba Pey y también lo capturaron .

Ambos quedaron a disposición de la Justicia . En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº7, a cargo de Alejandra Maico, del Departamento Judicial de San Martín.

Fuente: TN