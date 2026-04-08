El hijo de una de las financistas fue quien reservó el departamento que después compró Adorni

Una desarrolladora inmobiliaria y una constructora aparecieron en el radar de la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Dos de los integrantes de esas empresas conectan entre sí a las financistas de 73 años y 64 años que le permitieron al funcionario adquirir un piso de 200 metros cuadrados en Caballito , de acuerdo con documentos judiciales y comerciales obtenidos por LA NACION .

Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como el hombre que hizo la primera reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci, y Leandro Miano . Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. El primero, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas , una de las dos mujeres que le vendió el departamento a Adorni, en una operación que incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado. La segunda vendedora, Claudia Sbabo, está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora.

¿Cómo llegan los nombres de Feijoo y Miano a la investigación? La respuesta conduce directamente a la reserva del departamento cuando lo vendía el primer propietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales , y su declaración ante la Justicia.

El exdeportista profesional recordó a dos hombres cuando empezó a describir, en su declaración ante la Justicia, cómo fue la venta que él realizó a las dos mujeres que luego revendieron la propiedad a Adorni. Fuentes judiciales indicaron que los mencionó en un par de situaciones distintas. Señaló que la oferta de US$200.000 , precio al que vendió en mayo de 2025, se la realizaron esos dos hombres. También agregó que a ambos hombres los vio el día que se escrituró junto a las dos mujeres (las mismas que luego le vendieron a Adorni con hipoteca mediante).

Las mujeres a las que se refirió Morales son Viegas, jubilada, quien este lunes cumplió 73 años, y Sbabo, afiliada al PAMI . Esta última había solicitado un “Pase Cultural” al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a personas cuyos ingresos no superaban los $600.000 en junio del año pasado. Es decir, un mes después de haber registrado de parte de ella la compra del departamento, según el informe de dominio al que accedió LA NACION a través del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

La escribana Adriana Nechevenko declaró este miércoles, en calidad de testigo, que la hipoteca la aportaron “personas que son conocidas” de Adorni, según indicaron fuentes judiciales.

Hasta ahora, estaba vacío el casillero que busca respuestas sobre cómo habían llegado al departamento de Caballito las dos acreedoras de Adorni. El exfutbolista había ubicado a dos hombres, pero sin especificar sus identidades.

Este medio envió mensajes, un correo electrónico y llamadas a Pablo Martín Feijoo y a TJS Group con el objeto de consultar a Leandro Miano, pero al momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Feijoo y Miano, de 36 años y 44 años respectivamente, comparten actividad económica en la constructora Avda SRL desarrolladora inmobiliaria llamada TJS Group , además de presentar vínculos con Viegas y Sbabo, tal como refleja información judicial y domicilios comerciales.

El hijo de Viegas, Feijoo, se desempeña como socio y gerente de Avda SRL y TJS Group, respectivamente. Fuentes judiciales confirmaron que durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci se secuestró la reserva del departamento con su nombre . Ese papel se corresponde con la venta que realizó Hugo Morales a las dos mujeres (Viegas y Sbabo).

A su vez, Feijoo aparece en una demanda judicial laboral junto a su madre, iniciada en octubre de 2020. Ambos comparten domicilio alternativo sobre la avenida Pedro Goyena, también en Caballito, y figura como trabajador autónomo y monotributista categoría F, que estipula unos ingresos brutos anuales de hasta $38,6 millones, de acuerdo con bases de datos de información fiscal y comercial.

Los documentos de Avda SRL y de TJS Group muestran que Leandro Miano es socio de las empresas. Incluso, fue la cara visible de la desarrolladora en una entrevista concedida al medio Forbes. Registra un domicilio que coincide con el domicilio alternativo de Sbabo, de acuerdo con bases de datos con información fiscal y comercial. Además, se ubica en la categoría H del monotributo, cuyo tope de ingresos brutos anuales alcanza los $70,1 millones, según recopila una base de datos con información fiscal, bancaria y comercial.

Avda SRL especificó que se dedica a tareas de la construcción, inmobiliarias y financieras, según surge de un documento publicado en el Boletín Oficial. Dentro de su objeto se leen actividades tales como “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas”, “compra, venta, permuta, hipoteca, alquiler, subalquiler, arrendamiento intermediación y administración de propiedades inmuebles” y “otorgar préstamos y/o aportes e inversiones a particulares o sociedades, realizar financiaciones y operaciones de créditos en general relacionados con las obras que emprendan”.

Por su parte, TJS Group es una empresa desarrolladora que se creó en 2021. Sus cuatro socios aparecen dentro del régimen del monotributo, con categoría H y F, y otros son autónomos. Uno de ellos percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2020.

Viegas y Sbabo compraron el departamento por US$200.000 en mayo de 2025. Seis meses después se lo vendieron a Adorni por un importe US$30.000 más caro, tal como reflejan los informes de dominio. En paralelo a esa operación las mujeres le financiaron la compra al jefe de gabinete con una hipoteca de US$200.000, que cubrió el 87% de la transacción.

La declaración de Morales aporta información sobre la precuela de esa operación inmobiliaria. Los detalles sobre su posterior venta comenzaron a conocerse tras la declaración judicial de la escribana Nechevenko .

Tal como publicó LA NACION , la escribana indicó que Adorni le pagó en efectivo US$30.000 para comprar el departamento de Caballito con una hipoteca por US$200.000 sin intereses, a saldarse en noviembre de este año.

Fuente: La Nación