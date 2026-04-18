El gol de un Julián Alvarez superstar: control, taco, amago y zurdazo al ángulo en la final de la Copa del Rey

Faltaban ocho minutos. Atlético de Madrid perdía por 2 a 1 con Real Sociedad , por la final de la Copa del Rey, en Sevilla. No podía el equipo colchonero, que conduce Diego Simeone, porque su corajudo rival se defendía con un entusiasmo mayúsculo. Como debe ser en una final.

De pronto, Julián Alvarez , un fuera de serie, el crack de la sonrisa, capturó un balón fuera del área. Lo acomodó de taco, creó un amago imperceptible (solo los genios toman nota) y le pegó de zurda, al ángulo de Unai Marrero . Y el Aleti, el viejo y querido Aleti, alcanzó el empate cerca del final y le dio suspenso a la finalísima. Fueron al alargue.

Al final, en la definición por penales, la Real Sociedad se consagró campeón de la Copa del Rey , al superar por 4 a 3 sobre el conjunto de los argentinos, que se quedaron con las manos vacías. Uno de los penales fue fallado justamente por Julián: Marrero, el héroe de la consagración, le adivinó el remate.

QUE SENTIDO TIENE EL GOLAZO QUE ACABA DE METER JULIAN ALVAREZ?! ESE CONTROL Y ESE DISPARO…😳😳😍😍 pic.twitter.com/Jx17WAYkdj

En el equipo de Madrid, Juan Musso (atajó un penal en la definición) tuvo una deslucida tarea en el primer tiempo, de hecho provocó un penal, el del 2-1 de la Real Sociedad. Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron titulares, pero luego les dejaron sus lugares a Baena y Cardoso. En el tramo final de la segunda etapa, entraron otros jugadores de selección: Thiago Almada y Nicolás González . Ambos convirtieron sus remates, pero el Aleti falló dos: no solo el de Julián; primero, fue Alexander Sorloth .

🇪🇸🔴⚪️ COMO LA DEJA PASAR ENTRE LAS PIERNAS, COMO RESUELVE DE RÁPIDO... ES UN GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA EMPATAR ANTE REAL SOCIEDAD El argentino, siempre presente en los momentos clave de la temporada del Atlético de Madrid 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/N3J3RmZEnX https://t.co/NtcOvTiZpx

Más allá del dolor, Julián Alvarez es un fuera de serie. No hay con qué darle. Durante el encuentro, a los 9 minutos del primer tiempo suplementario, casi resuelve la final él solo. Recibió en el vértice del área, apuntó y disparó: la pelota chocó contra el ángulo. A esa altura, el cordobés, con espacios y víctima de faltas cerca del área, era una figura imposible para los defensores vascos.

Semanas atrás, le convirtió un golazo de tiro libre a Barcelona , en el Camp Nou y por la Champions League. Nada menos.

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación