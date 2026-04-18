Carlos Rovira relanzó su partido en Misiones y reclamó que Milei baje los impuestos

POSADAS.- Carlos Rovira , el jefe político de la Renovación misionera, el espacio que controla la provincia hace más de 20 años, lanzó un pedido al gobierno de Javier Milei para que baje impuestos nacionales, como IVA, ganancias e impuesto al cheque, para poder competir con Brasil y Paraguay.

“Tenemos 900 kilómetros de fronteras con Brasil y Paraguay”, recordó Rovira, en una reaparición pública ante su tropa tras cinco meses de silencio, donde salió a plantar su bandera política de cara al 2027.

“Vamos a colaborar con el gobierno nacional, pero vamos a tener nuestra propia identidad para el 2027″, anticipó Rovira, dejando en claro que sus diputados y senadores van a seguir apoyando las reformas de Javier Milei “porque es el cambio que votó la mayoría”.

Por primera vez en casi veinticinco años de hegemonía -Rovira asumió como gobernador en 1999 y se quedó dos mandatos, pero creó la Renovación recién en 2006-, el oficialismo misionero ve su poder amenazado de cara al 2027, donde podría perder las elecciones si es que no llega a algún tipo de acuerdo con los libertarios.

A dos semanas del comienzo de las sesiones ordinarias de la Legislatura, con los referentes de LLA en Misiones disputándole a la Renovación la agenda de leyes y política, Rovira buscó reunir a su tropa y retomar la iniciativa.

Hace dos semanas, la filial del partido de Milei en Misiones, que está encabezada por el armador Adrián Núñez, salió del “modo campaña” y pateó el tablero poniendo sobre la mesa dos propuestas para las sesiones ordinarias legislativas que arrancan el próximo 1° de mayo: propuso eliminar la ley de Lemas y modificar el agresivo sistema de recaudación de IIBB. Es lo que en Misiones denominan como “la Aduana Paralela”.

Son dos de los pilares del poder de la Renovación. Además, Nuñez, que grabó sus anuncios con coreografía de jefe de Estado, en un sillón rodeado de banderas, apunta a copar la agenda de la Legislatura.

El lugar donde Rovira no tiene quien le haga sombra, por más que ostente el cargo de “diputado raso” y no haya tomado la palabra en el recinto, desde que dejó de ser titular de ese cuerpo, en 2024.

Casi como una respuesta a esas iniciativas de LLA-Misiones, Rovira reunió a buena parte de su tropa y respondió con el lanzamiento de “Encuentro Misionero”, el nuevo sello de su espacio político rumbo al 2027.

Ahora Rovira busca nuevamente que la Renovación se diferencie de la propuesta libertaria. Incluso dijo que la gente al principio pedía “motosierra”, pero ya tiene dudas sobre los beneficios de esas políticas de recortes. A su vez, llamó a sostener las estructuras del Estado provincial.

Y como respuesta a la iniciativa de LLA-Misiones de desarmar el esquema impositivo provincial, respondió criticando la presión impositiva de Nación y pidiendo al Congreso que le permitan a Misiones reducir IVA, ganancias, impuesto al cheque y otros gravámenes para poder competir con los dos países fronterizos.

Lo hizo avalando un pedido de comunicación que los legisladores nacionales de la Renovación presentarán ante el Congreso. Más que nada un gesto testimonial.

“Impulsamos un régimen diferencial y específico para la provincia de Misiones, que debería estar basado en exenciones impositivas nacionales y aduaneras para todas las actividades económicas desarrolladas en el territorio misionero”, explicó Sebastiá Macías, titular de la Legislatura provincial.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, Rovira también impulsó este reclamo que, incluso, llegó a quedar plasmado en el Presupuesto 2022. En ese momento se reconocía a Misiones la posibilidad de reducir cargas tributarias nacionales por su “condición de provincia de frontera”.

Al final, Alberto Fernández canceló esos beneficios para Misiones y se ganó la enemistad del gobierno provincial.

En una entrevista con un canal de streaming, el diputado provincial y contador, Luis Pastori, enumeró cuál es el pedido de Misiones: “reducción de Ganancias de 35 a 15% o incluso a 0% por un período determinado”.

El objetivo, señaló, es conseguir una “amortización acelerada”. “Que puedan computarse esos gastos de una manera más rápida, lo que facilita tener una caja de efectivo más grande”, profundizó.

También reclaman eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios (el impuesto al cheque). Y, sobre todo, solicitan tener un IVA diferencial para los productos de consumo masivo, en una provincia donde hoy muchos misioneros van a hacer las compras en supermercados de Paraguay y Brasil, por las ventajas que otorga el “atraso cambiario” en la Argentina.

Pastori afirmó que se necesitan “urgente estos beneficios para sumar toda la riqueza que puede generar Misiones para el resto del país”.

El diputado provincial también planteó que se podría considerar una eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos que ingresen de otras jurisdicciones.

“¿Qué logramos con esto? Que toda la cadena de comercialización de estos productos que circulen dentro del territorio de la provincia, no cuenten con este impuesto y por lo tanto, disminuyan los precios de góndolas”, afirmó.

En la reunión realizada en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura, algunas ausencias llamaron la atención. No asistió el gobernador Hugo Passalacqua , algo que no es extraño, pero tampoco fueron convocados algunos ministros de su riñón.

Passalacqua, además, no sólo no fue elogiado ni una sola vez por Rovira, sino que además fue desautorizado en dos ocasiones: por haberle pedido a un intendente que se apartara del cargo ante una denuncia de abuso sexual, que resultó ser falsa. “Debería pedir disculpas”, dijo Rovira, sobre el mandatario.

Y por haber disuelto la empresa MisioPharma SE, que producía aceite de cannabis para los hospitales públicos. En su momento, Passalacqua decidió eliminar la compañía para ahorrar gastos, comprando ese insumo a terceros. “Hay que sostener las instituciones del Estado”, contestó Rovira.

Fuente: La Nación