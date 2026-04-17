El Gobierno vuelve a la carga para modificar la ley de Emergencia en Discapacidad

Mientras la oposición prepara lanzas para la anunciada visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el Gobierno busca mantener controlada la agenda del Congreso y enviará un proyecto que modifica la ley de Emergencia en Discapacidad y una reforma a la de Salud Mental .

En forma paralela, el oficialismo ya agendó una sesión en Diputados para el próximo miércoles con la intención de darle media sanción a la Ley Hojarasca , una iniciativa que lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger .

Además, el temario va a incluir una serie de convenios internacionales de cooperación penal y extradición, aunque quedó afuera el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) que la Cámara baja debería tener aprobado antes del 30 de abril según el acuerdo comercial celebrado entre Javier Milei y Donald Trump .

La intención del oficialismo era dictaminar el martes, pero el plenario de comisiones convocado para discutir el convenio se suspendió por presión de los laboratorios nacionales y aún no se fijó una nueva fecha para sacar despacho.

Por ahora, el Gobierno sigue postergando la discusión por la reforma política y la eliminación de las PASO, que desde el comienzo del período ordinario de sesiones viene colocando a ambas iniciativas dentro de las prioridades legislativas, pero no logra convencer a sus socios del PRO y la UCR, que quieren mantener en pie la modalidad de las primarias.

En este escenario, la Mesa Política del Gobierno, que comanda Karina Milei y que tiene a Martín Menem y Patricia Bullrich como referentes del Congreso, acordó este viernes avanzar con la modificación de la Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por Javier Milei y que la oposición ratificó con mayoría especial en ambas cámaras.

Si bien aún no ingresó el proyecto al parlamento sobre las pensiones por invalidez, como se lo presentó, apunta a aplicar . Es que la ley reglamentada a principios de este año no sólo modifica el sistema de pensiones no contributivas sino que además flexibiliza las condiciones para acceder al CUD .

Esta propuesta será tratada primero en Diputados mientras que la reforma de la ley de Salud Mental ingresaría la próxima semana por el Senado.

Previamente, el oficialismo convocará a una sesión para el miércoles que servirá como un termómetro de lo que puede suceder en la primera reunión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de la escena por el escándalo de los viajes a Uruguay y al Caribe como las propiedades que le adjudican.

El temario tendrá como proyecto principal la Ley Hojarasca, que busca eliminar unas 70 leyes, que son consideradas obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos. Entre los cambios más destacados está la quita del financiamiento del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

La estructura de intendentes con un fuerte poder de los barones del conurbano es comandada por Fernando Espinoza , y la reforma impulsada por el Gobierno establece que la FAM "no podrá recibir recursos del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria”.

La propuesta ya había sido presentada en 2024 pero nunca se trató, y al perder estado parlamentario el Poder Ejecutivo la reeditó confiado en que con la nueva conformación del Congreso será aprobada.

Lo cierto es que para llegar al recinto, el proyecto deberá pasar el martes por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que comandan los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente. El oficialismo tiene las firmas para sacar dictamen.

Además, el oficialismo incluirá en la agenda de la sesión del miércoles una serie de tratados internacionales de asistencia jurídica y convenios de extradición y traslado de personas condenadas.

Entre los acuerdos está el tratado de extradición con Chile, suscripto en 2023, Polonia y Costa Rica, ambos de 2019. También está una propuesta de cooperación penal con Serbia y Cuba, firmados en 2019 y 2021, respectivamente como un convenio entre Argentina e Italia sobre traslado de personas condenadas de 2017. Todas las iniciativas llegarán al recinto con despacho de comisión.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín