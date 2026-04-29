El Gobierno evalúa denunciar al diputado Rodolfo Tailhade por difundir información sobre la familia de Manuel Adorni

Luego de que Rodolfo Tailhade expusiera detalles de la supuesta rutina de Bettina Angeletti , esposa de Manuel Adorni , fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que evalúan denunciar al diputado del bloque Unión por la Patria por “poner en riesgo la seguridad” de la familia del jefe de gabinete. La exposición de esos datos se dio en el marco de la sesión informativa que se llevó a cabo este miércoles por la tarde en la Cámara de Diputados.

Durante su intervención, el miembro de la Cámara Baja y exintegrante de la actual SIDE en tiempos de kirchnerismo señaló el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de la esposa del funcionario nacional, incluso para ocasiones cotidianas y de índole personal. En ese marco, dio detalles de presuntas actividades y lugares que frecuenta Angeletti .

En respuesta, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , acusó al peronismo de haberlo “espiado” a él y a su familia como parte del embate de la oposición contra su figura por su crecimiento patrimonial.

“No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer , con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia", expresó.

“Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa” , continuó Adorni y añadió: “Se que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia” .

Al respecto, agregó: “Sepan no me van a intimidar con aprietes y no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia”.

Además, consideró “poco serio” que los diputados del peronismo, “siendo integrantes de un partido cuya jefa política está presa por robar US$500 millones en la obra pública en una causa donde la Justicia ordenó el decomiso de al menos 111 bienes de todos los condenados , y que tiene otras 40 causas judiciales, se sientan con la autoridad para lanzar acusaciones” sobre temas en los que, dijo, ni siquiera está “imputado”.

En ese marco, este miércoles por la noche, con la sesión ya finalizada, fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que, más allá de la anticipación dada por el jefe de gabinete respecto a la posibilidad de accionar la vía judicial por los dichos públicos del diputado, existe la posibilidad de que se avance con una denuncia.

Fuente: La Nación