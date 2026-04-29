Multa millonaria a un gremio ferroviario por no acatar la conciliación obligatoria: 21.241.500.000 pesos

El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que el gremio ferroviario de La Fraternidad fue multado por la suma de 21.241.500.000 pesos , tras incumplir la conciliación obligatoria dictada el 5 de febrero último por el término de quince días.

"La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la Ley Número 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto", indicó el comunicado.

El gremio de los maquinistas de trenes liderado por Omar Maturano había anunciado para el 5 de febrero una medida de fuerza por cuestiones salariales en todas las líneas ferroviarias Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Tren de la Costa, los servicios de larga distancia y los transportes de carga.

"Los trabajadores no aceptamos limosnas" , expresaron los gremialistas ferroviarios, en la previa a la reunión con representantes de la Secretaría de Trabajo que luego iban a dictar la conciliación obligatoria, una herramienta que habilita al Gobierno a utilizarlo para desafectar el paro de actividades.

Comunicado oficial. @JMilei pic.twitter.com/e3eJLxKPaM

El Gobierno informó este miércoles que la entidad sindical " no acató la conciliación obligatoria , afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general".

En consecuencia, el documento emitido por el Ministerio de Capital Humano remarcó que "en uso de las facultades conferidas por la legislación aplicable, la Secretaría de Trabajo dispuso la aplicación de la sanción" de 21.241.500.000 pesos. El monto equivale a algo más de 15 millones de dólares.

La multa, según el Gobierno, tiene "el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".

Esta no es la primera sanción que el gobierno de Milei le aplica a La Fraternidad, ya que en marzo el gremio de los maquinistas de trenes había recibido una multa de más de 20 millones de pesos por haberse adherido al paro del 19 de febrero convocado por la CGT en protesta a la Reforma Laboral.

El ministerio que conduce Sandra Pettovello realizó advertencias a las autoridades gremiales para que tengan en cuenta no romper las conciliaciones obligatorias para no perjudicar a los usuarios. En caso contrario, se tomarían medidas con sanciones económicas.

Desde La Fraternidad alertaron la situación que atraviesa el sistema ferroviario, con una reducción cercana al 33% de sus frecuencias en el último tiempo con el gobierno de Milei.

Entre las causas, mencionaron la dificultad para conseguir repuestos, la menor cantidad de trenes disponibles y la salida de trabajadores que no fueron reemplazados. A esto se sumó una pérdida salarial superior al 40% en términos reales , lo que, indicaron, impactó directamente en la capacidad operativa del sistema.

En los últimos días, las estaciones cabeceras se ven desbordadas de gente producto de cancelaciones y demoras por supuestas fallas técnicas. Desde el gremio aseguran que el sistema atraviesa un proceso de reducción progresivo.

Fuente: Clarín