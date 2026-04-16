El Gobierno designó a Esteban Mahiques con un cargo en el Ministerio de Justicia, que dirige su hermano

El gobierno de Javier Milei designó este jueves a Esteban Mahiques como titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, cartera que dirige su hermano Juan Bautista Mahiques y quien firmó el decreto de nombramiento publicado en el Boletín Oficial.

Según indica el decreto 251/2026, Esteban Mahiques se encuentra ejerciendo esta función en el Ministerio de Justicia desde el 6 de marzo de este año, con carácter "ad honorem", por lo que no percibe una retribución económica por el cargo.

De esta manera, el decreto busca formalizar una función que Esteban Mahiques ya se encontraba realizando desde comienzos de marzo, exactamante un día después de la asunción de su hermano como ministro de Justicia.

Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, y la llegada de su hermano Esteban al ministerio se da en el marco de una reestructuración que el Gobierno está buscando en la Justicia, con la designación de jueces y fiscales.

Los Mahiques forman parte de una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. El padre de ambos, Carlos Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y recientemente la administración libertaria envió un pliego al Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre.

Por su parte Ignacio Mahiques , otro hermano de Juan Bautista, ejerce como fiscal porteño. Participó en la causa Vialidad, y sonó como posible candidato para el juzgado federal de Mercedes.

Antes de llegar a la unidad de asesores del Ministerio de Justicia, Esteban Mahiques se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Fuente: Clarín