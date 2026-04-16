Con pedidos de indagatorias, se define si reabren una causa contra Luis Caputo por cobrar de una empresa que compró bonos del estado

La Cámara Federal de Comodoro Py debe resolver si confirma el sobreseimiento o reabre una causa contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , por omitir en su declaración jurada que integró empresas que le pagaron cerca de 20 mil dólares por asesoramiento al mismo tiempo que compraba bonos del estado nacional cuando era secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri .

La decisión del tribunal tiene un trasfondo clave: la Fiscalía Federal que interviene en el caso ya pidió la indagatoria del ministro de Javier Milei por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada.

Caputo es investigado porque cuando asumió en diciembre de 2015 como secretario de Finanzas no incluyó en su declaración jurada su participación en "Noctua Partners LLC", que administraba fondos de inversión en Miami, a través de “Alto Global Master Fund, LP”, en la que tenía el cargo de gerente de cartera.

El caso se conoció por la investigación periodística internacional "Paradise Papers", una filtración de información de los estudios de abogados “Appleby” y “Asiaciti Trust” sobre sociedades offshore, y en 2017 diputados nacionales del kirchnerismo presentaron una denuncia penal.

La investigación judicial, a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo, determinó que en 2016 Princess International Group -accionista de “Noctua”- compró 494.702,56 en bonos del estado argentino. Esa operación se dio en simultáneo a que esas compañías le facturaron a Caputo 18.944 de dólares entre marzo de 2016 y abril de 2017.

"Mientras el nombrado participaba de la emisión de dichos bonos como secretario de Finanzas de la Nación, paralelamente facturaba a través de L.C servicios de asesoramiento financiero a Noctua, que adquirió esos bonos en cuya emisión participó a título personal, y que en definitiva le generaron una ganancia a quien asumió el control de la compañía, que era nada más y nada menos que su hermano", sostuvo la Fiscalía en su presentación ante la Cámara Federal. La referencia es a Flavio Caputo .

En la causa se levantó del secreto fiscal, bancario y financiero y se enviaron exhortos a Estados Unidos, entre otras medidas. Caputo se presentó en la causa y señaló que desde que asumió como funcionario público no tuvo vinculación con esas empresas y que no hubo trato preferencial para la compra de bonos, una operación que es a riesgo de quienes los adquieren.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó el 22 diciembre del año pasado a Caputo. El magistrado señaló que si bien el funcionario no declaró esas empresas "lo cierto es que ello resultó en una circunstancia general, dado que no fue mencionada ninguna actividad previa en el ítem correspondiente". También que luego lo aclaró ante un requerimiento de la Oficina Anticorrupción.

El magistrado además señaló que cuando se emitieron los bonos Caputo ya no integraba las empresas. "No puede soslayarse que la emisión de tales instrumentos financieros por parte del Estado Nacional obedeció a una decisión de política económica, en cuyo marco intervinieron varios actores, sin que se aprecie que se hayan desarrollado maniobras para favorecer a una empresa en particular -en este caso al conglomerado Noctua", sostuvo Ercolini para cerrar la causa.

La Fiscalía apeló el sobreseimiento que consideró "prematuro" y con una errónea valoración de la prueba. En su escrito, sostuvo que las omisiones en su declaración jurada fueron " deliberadas " porque no permitieron un control ante una eventual incompatibilidad de tareas.

"Lo primero que hay que decir es que la documentación obrante en autos acredita que Luis Caputo no era únicamente accionista de Princess, sino uno de sus dueños. Y aún si hubiese sido un mero accionista de la compañía, también debería haberlo informado ante la OA" , planteó.

El punto central de la apelación es que el titular de Princess International Group era Caputo cuando había asumido como funcionario ya que recién en en junio de 2026 ese rol lo tomó su hermano Flavio. Así, los bonos que emitió la Secretaría de Finanzas fueron adquiridos por una empresa del funcionario.

A eso se suma que mientras era secretario cobró cerca de 20 mil dólares por “servicios empresariales profesionales técnicos y servicios financieros” de parte de Noctua. Uno de los puntos que pidió dilucidar la Fiscalía es si esos servicios fueron por compra de bonos.

El planteo está desde febrero en la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py que debe resolver si reabre la causa contra el ministro de Economía de Milei o confirma su sobreseimiento.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín