La oposición se prepara para enfrentar a Adorni en el Congreso: discuten cómo acorralarlo sin que se vaya del recinto

Diputados se prepara para el 29 de abril, día en que se espera que Manuel Adorni acuda a la Cámara Baja para brindar su informe de gestión, en medio de los escándalos por su patrimonio, y con el propio presidente, Javier Milei, y su hermana Karina presentes en los palcos para respaldarlo.

La oposición moderada sospecha que irán con la estrategia de confrontar con los K y diseñan una estrategia para "no caer en la trampa" y que el jefe de Gabinete se termine yendo antes o sin haber dado explicaciones.

El oficialismo busca hacer una puesta de unidad y respaldo a Adorni. El hecho de que los hermanos Milei hayan avisado que irán, algo completamente atípico, es la principal prueba de eso. Pero además, los diputados también tienen la misión de mostrarse encolumnados.

“ Seguramente va a ser picante, compren pochoclo ” , dijo el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, la semana pasada.

En las últimas horas, el oficialismo ya dejó trascender que hay un 22% de los diputados (más de 50) que todavía no presentaron su declaración jurada de bienes y patrimonios en los plazos que debían. El estilo de vida de Adorni es justamente lo que viene investigando la Justicia y cuestionando la oposición.

Mientras tanto, los bloques moderados sospechan que el jefe de Gabinete irá con la estrategia de "hacer circo", confrontar con los K y "pudrir" la reunión o incluso irse antes, como hizo una vez su antecesor Guillermo Francos cuando se sintió ofendido porque le dijeron "mentiroso" y abandonó el recinto del Senado.

Miembros de los "bloques del medio" ya organizan una reunión con otras bancadas para diseñar una estrategia conjunta y "no caer en la trampa" de la provocación. " No podemos regalarle el escenario" , señala uno de ellos.

En ese sentido, como esperan que Adorni apunte al kirchnerismo o a la izquierda , van a pedirles especialmente a esos sectores que mantengan la calma para evitar episodios que le den argumento al jefe de Gabinete para irse antes de tiempo.

El mensaje de calma también busca que ningún legislador peque de ego y quiera llevarse la cucarda de quebrar a Adorni. "No lo puede faenar un solo diputado" , señala un legislador. Quieren que prevalezca la calma y preguntas continuas e incisivas.

Recuerdan la estrategia por $Libra donde la persistencia fue lo que permitió que Francos terminara reconociendo que no sabía de dónde había sacado Milei el contrato de la criptomoneda que terminó en estafa.

A su vez, contemplan la posibilidad de que Adorni evite contestar cuestiones sobre tu patrimonio bajo el argumento de que hay una causa judicial en curso y que hay que esperar que la Justicia resuelva. "Lo que son datos públicos no tiene por qué no contestar", advierten opositores.

Adorni ya recibió por escrito 4.800 preguntas. Entre ellas no solo los cuestionamientos por sus viajes y su patrimonio, sino también el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y por la causa $LIBRA .

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín